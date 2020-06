Jest propozycja potężnych zmian prawa. „To byłby historyczny dzień”

Posłowie PiS przygotowali projekt ustawy, który ma pozwolić m.in. na przekazanie odszkodowań ofiarom reprywatyzacji. – Bardzo liczę, że to się uda. Popierając to rozwiązanie, każda partia miałaby coś do ugrania, a w Warszawie w końcu wróciłaby elementarna przyzwoitość. Skończyłby się dramat wielu ludzi – mówi portalowi tvp.info stołeczny działacz Jan Śpiewak.

Środowiska lokatorskie w Warszawie zaapelowały do Rafała Trzaskowskiego, aby wycofano skargi kierowane przeciw mieszkańcom wobec decyzji komisji weryfikacyjnej.



– Ratusz staje się w 250 sprawach przeciwnikiem swoich mieszkańców – skomentował wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta i wyjaśnił, że w wielu przypadkach chodzi o niesprawiedliwie traktowane starsze osoby. Poinformował, że już w przyszłym tygodniu złożony zostanie projekt ustawy mający zatrzymać tę sytuację.



– Traktuję słowa posłów PiS poważnie. To nie jest coś, co rozwiąże cały złożony problem wielkiej reprywatyzacji, ale spowoduje naprawienie krzywd lokatorów – komentuje Jan Śpiewak. Podkreśla, że jeśli przepisy faktycznie uda się zmienić, powstrzyma to też „kolejne ludzkie tragedie”.



– To mnie najbardziej interesuje i gdyby ustawa została uchwalona, byłby to wielki historyczny dzień i zwycięstwo wszystkich warszawiaków oraz ruchu lokatorskiego – zapewnia działacz.

Co dokładnie ma zmienić projekt przedstawiony przez Sebastiana Kaletę i Pawła Lisieckiego? Zakłada m.in. zakaz reprywatyzacji budynków, w których mieszkają lokatorzy oraz wypłatę odszkodowań.

– Rafał Trzaskowski nie poradził sobie z tą sprawą, dlatego rząd go wyręczy. Środki finansowe odzyskane przez komisję zostaną przekazane na fundusz reprywatyzacji zarządzany przez ministra finansów. Następnie będzie on mógł wykonać decyzję komisji reprywatyzacyjnej, bo sprawy sądowe, które Trzaskowski wymierzył swoim mieszkańcom, zostaną umorzone – stwierdził polityk.



Ocenił, że reprywatyzacja w Warszawie była prowadzona w sposób skandaliczny, ale wciąż władze miasta nie chcą wyjść z tego problemu z twarzą. Czy projekt PiS poprą inne formacje?



– Do lewicy jest mi najbliżej i uważam, że muszą poprzeć taki projekt – mówi portalowi tvp.info Jan Śpiewak. – Z kolei Platformę i warszawski ratusz zmiany zmusiłyby do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa. Cały dramat polega na tym, że miasto dokonuje obstrukcji i nie przestrzega ani ustawy o komisji, ani wyroków korzystnych dla lokatorów – dodaje.



Stołeczny działacz twierdzi, że broniący reprywatyzacji zasłaniają się argumentami, iż prawo jest niedoskonałe. – No więc gdyby teraz Platforma nie poparła tego projektu, postawiłaby się po stronie mafii reprywatyzacyjnej. Będą szukali dziury w całym i uciekali w kazuistykę prawniczą, ale odrzucić tego nie będzie im łatwo – uważa.



Pod znakiem zapytania jest również postawa PSL. Jan Śpiewak uważa jednak, że dla ludowców może być to szansa na odcięcie się od tego, „co wyprawiał rząd PO-PSL przez osiem lat”.



– Więc wszyscy mają tu coś do udowodnienia. Projekt ten jest neutralny dla budżetu państwa – przekonuje nasz rozmówca.

Drobne uzupełnienie. Środki na wypłaty już są, Komisja odzyskała dla Warszawy 13 mln zł w gotówce. Pomimo posiadania środków, ratusz ich nie dystrybuuje. Dlatego środki przejmie Fundusz Reprywatyzacji i w ten sposób lokatorzy otrzymają należne odszkodowania. https://t.co/tscOFTmMxI — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) June 12, 2020