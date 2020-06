Wiceszef dyplomacji punktuje Węglarczyka. Przypomina deepfake

Doniesienia, że Fortu Trump w Polsce nie będzie, są fake newsem – oświadczyła ambasador USA Georgette Mosbacher. Naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk skomentował jej słowa, zarzucając, że w sprawie fortu „nic się nie wydarzyło”. Pracownika RASP wypunktował wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Przypomniał aferę z „hologramem” Węglarczyka.

W środę Agencja Reutera podał, że najprawdopodobniej kruszy się projekt utworzenia Fortu Trump – stałej bazy dla żołnierzy amerykańskich w Polsce. Powodem miałby być spór o wielkość finansowania i rozmieszczenie żołnierzy, a także o ich status prawny podczas służby w Polsce.



Według Agencji Reutera Waszyngton chciałby przesunąć bazę na zachód i domaga się większego wkładu finansowego Polski, podczas gdy Polska chciałaby bazę utrzymać jak najbliżej granicy z Białorusią. Depesza agencji powstała przez współpracę redakcji w Warszawie oraz w Waszyngtonie.



Ambasador USA w Warszawie Georgette Mosbacher określiła te doniesienia jako „nieprawdziwe” i dodała, że „negocjacje idą zgodnie z planem”. Mosbacher przekonywała w swoim wpisie na Twitterze, że efekty negocjacji „będą jeszcze bardziej imponujące niż pierwotna wizja prezydenta Donalda Trumpa i prezydenta Andrzeja Dudy”.



Słowa ambasador skomentował redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk. Napisał, że „wszystkim zachwyconym faktem, że ambasador USA w Polsce zaprzecza doniesieniom Reuters, że Fortu Trump w Polsce nie będzie zwracam uwagę, że w tej sprawie poza deklaracjami nie wydarzyło się nic, a baza tarczy USA w Redzikowie nadal nie jest otwarta i nie wiadomo kiedy będzie”.



Pracownikowi Onetu odpowiedział wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Wyliczał, że od 2015 r. w Polsce prawie 10-krotnie wzrosła liczba amerykańskich żołnierzy, podpisano szereg umów na dostawy sprzętu i technologii oraz prowadzono „bardzo zaawansowane rozmowy o dalszym zwiększaniu obecności” wojsk USA. „Tak, zupełnie nic się nie wydarzyło” – ironizował Jabłoński.

Od 2015 r.:

��prawie 10-krotny wzrost liczby żołnierzy USA w Polsce

��umowy na dostawy sprzętu i technologii (m. in. lotnictwo, systemy rakietowe)

��bardzo zaawansowane rozmowy o dalszym zwiększaniu obecności



Tak, zupełnie nic się nie wydarzyło #deepfake @bweglarczyk https://t.co/QM83obVCCA pic.twitter.com/EBGXdHohdR — Paweł Jabłoński �� (@paweljabIonski) June 12, 2020

Wiceminister swój wpis opatrzył hasztagiem #deepfake, który odnosi się do medialnej afery związanej z Węglarczykiem. Portal wPolityce.pl dotarł do pisma prawników reprezentujących pracownika Onetu, w którym miała zostać przyjęta linia obrony polegająca na stwierdzeniu, że Węglarczyk nie prowadził wywiadu osobiście, tylko prowadził go jego hologram.