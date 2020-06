Niemieckie media: Rząd obawia się amerykańskich sankcji ws. Nord Stream 2

Niemieckie media dotarły do wewnętrznego dokumentu ministerstwa gospodarki, z którego wynika, że rząd federalny obawia się amerykańskich sankcji wobec firm uczestniczących w budowie gazociągu Nord Stream 2.

Szczegóły dokumentu ujawni w niedzielnym wydaniu „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Podczas konferencji prasowej federalny minister gospodarki Peter Altmaier skrytykował ewentualne sankcje amerykańskie, nazywając je niezgodnymi z prawem.



– Rząd federalny od dawna jest zdania, że eksterytorialne sankcję stoją w sprzeczności z prawem międzynarodowym i nie przyczyniają się do promowania współpracy międzynarodowej – powiedział Peter Altmaier.



Jak twierdzi gazeta „Handelsblatt”, ministerstwo gospodarki w piśmie skierowanym do Bundestagu wprost ostrzega przed negatywnymi konsekwencjami amerykańskich sankcji.



Miałyby one objąć statki uczestniczące w budowie Nord Stream 2. Ponadto nastąpi zamrożenie w USA aktywów finansowych firm uczestniczących w budowie gazociągu.

#wieszwiecej Polub nas