Minister pracy: Mechanizmy tarczy antykryzysowej zadziałały

Mechanizmy tarczy antykryzysowej zadziałały, ponieważ bezrobocie na koniec maja osiągnęło poziom 6 proc. – poinformowała na konferencji prasowej w Ostrowie Wlkp. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg na konferencji podsumowała działania rządu dotyczące wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej.



Przez dwa miesiące funkcjonowania tarczy antykryzysowej na ochronę miejsc pracy, czyli na wynagrodzenia dla pracowników, wpłynęło do przedsiębiorców ponad 80 mld zł.



W Wielkopolsce do przedsiębiorców trafiło około 3 mld zł.

– Śmiało możemy powiedzieć, że w skali kraju ochroniliśmy około 5 mln miejsc pracy. To wsparcie służy firmom w zachowaniu płynności finansowej w tym trudnym czasie, a z drugiej strony to troska o pracowników, aby nie tracili miejsc pracy – powiedziała minister Maląg.

W takich sytuacjach kryzysowych – jak podkreśliła – rząd powinien działać sprawnie „i tak się dzieje w tym przypadku za pomocą ZUS, urzędów pracy i banków”.



Kolejnym zadaniem, jak przypomniała minister, jest realizacja pożyczek w wysokości 5 tys. zł , które mogą być umarzane, jeżeli firma będzie funkcjonowała przez trzy miesiące oraz dofinansowanie do miejsc pracy refundowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W skali kraju realizacja pożyczek wynosi 80 proc.



– Oczywiście mamy też samorządy, które wielokrotnie wzywaliśmy do sprawniejszej realizacji, takie jak miasto Warszawa czy starostwo poznańskie, które odbiegają od tej średniej. Dzięki naszym działaniom dzisiaj Warszawa ma wykonanie zadania na poziomie 51 proc. i to jest naprawdę wielki sukces – powiedziała Marlena Maląg.



Dodała, że nadal 66 tys. przedsiębiorców warszawskich czeka na te pieniądze.