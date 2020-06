Co Polacy myślą o ideologii LGBT? Zapytano o małżeństwa homoseksualne i adopcję dzieci

Z nowego badania pracowni Estymator wynika, że zdecydowana większość Polaków jest przeciwna realizacji postulatów środowisk LGBT, takich jak legalizacja małżeństw homoseksualnych czy adopcja dzieci przez pary jednopłciowe.

Sondaż zrealizowano na zlecenie dorzeczy.pl. Ankietowanych zapytano, co sądzą o realizacji w Polsce postulatów środowisk LGBT.



I tak na pytanie, „czy w Polsce powinny zostać zalegalizowane związki partnerskie osób tej samej płci”, prawie połowa ankietowanych – 48 proc. – odpowiedziała przecząco. Za legalizacją takich związków opowiada się 37 proc. biorących udział w badaniu.



Kolejne pytanie dotyczyło legalizacji małżeństw osób tej samej płci. 62 proc. Polaków jest przeciwna takiemu pomysłowi. Za wprowadzeniem w naszym kraju małżeństw homoseksualnych jest jedynie 22 proc. badanych.



Trzecie pytanie brzmiało: „Czy po ewentualnym wprowadzeniu w Polsce związków partnerskich/ zalegalizowaniu małżeństw homoseksualnych powinny one mieć prawo do adopcji dzieci?”.



Zaledwie co 10. pytany odpowiedział twierdząco na takie pytanie. Przeciw jest 79 proc. badanych. 11 proc. nie ma zdania na ten temat.

Badanie przeprowadzono 10 czerwca na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1100 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI.