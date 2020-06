Partner Biedronia komentuje „Tęczowe Disco”. Uderza w kandydata PO

Młodzi ludzie, którzy protestowali przeciwko Karcie Rodziny pod Pałacem Prezydenckim, spontanicznie pokazali, że mają więcej odwagi niż kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski – ocenił wiceszef klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek, mówiąc o „Tęczowym Disco”.

W środę prezydent Andrzej Duda podpisał zobowiązanie Karta Rodziny. W ten sposób zobowiązał się do obrony instytucji małżeństwa i tworzenia dobrych warunków do wychowywania dzieci, tym samym deklarując brak zgody na adopcję dzieci przez pary homoseksualne.



W karcie zaznaczono również, że zgodnie z zapisami konstytucji małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Karta rodziny przewiduje też ochronę dzieci przed ideologią LGBT. W dokumencie znalazły się zapisy dotyczące zakazu propagowania tej ideologii w instytucjach publicznych.



W odpowiedzi na deklarację prezydenta zostało zorganizowane w czwartek przed Pałacem Prezydenckim „Tęczowe disco”. Organizatorzy opisali to wydarzenie jako: „spontaniczna akcja w odzewie na podpisanie przez Prezydenta Andrzeja Dudę Karty rodziny; ma na celu wsparcie społeczności LGBT+”.

Do wydarzeń odniósł się wiceszef klubu Lewicy. – Moment podpisania przez prezydenta Karty Rodziny nie jest przypadkowy – mamy końcówkę kampanii wyborczej i oczywiście prezydent Duda musi mobilizować swój uciekający twardy elektorat, czyli postawił na starą metodę: dziel i rządź, czyli zaczął szukać kozła ofiarnego i szczuje na mniejszości – ocenił Śmiszek.

– Jako polityk muszę widzieć to w kontekście zbliżających się wyborów i kandydatów, którzy są po innej stronie; prezydent Duda chciał na sobie skupić uwagę, ale odpowiedź na ten wykluczający i przemocowy dokument przyszła tylko ze strony Lewicy, ponieważ inni schowali głowę w piasek, a szczególnie kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, który pomimo zarzucanego mu „tęczowego ideologizmu” sztucznie pompowanego przez PiS, nie potrafi odnaleźć się w tej sytuacji – powiedział.



– Nie potrafi się też odnaleźć w tej sytuacji jego środowisko i zaplecze polityczne, poczynając od Nowoczesnej, która w piątek ustami Katarzyny Lubnauer powiedziała w Radiu Zet, że na agendzie politycznej nie ma czegoś takiego jak równość małżeńska, czy (wiceprezydent Warszawy) Paweł Rabiej, który, spanikowany, zarzucał organizatorom czwartkowego wydarzenia pod Pałacem Prezydenckim prowokację – dodał.