Ziobro: Prokuratura uderza w najgroźniejsze struktury przestępcze

Wbrew krytykom, którzy chcieliby, żeby rzeczywistość była inna, niż jest, polska prokuratura, którą mam zaszczyt kierować, ma wiele sukcesów w rozbijaniu najbardziej zorganizowanych, groźnych i działających w sposób wyrafinowany struktur przestępczych parających się handlem narkotykami na wielką, międzynarodową skalę – powiedział na briefingu prasowym minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Ziobro poinformował, że prokuratura skierowała w poniedziałek akt oskarżenia wobec członków międzynarodowej grupy przestępczej handlującej narkotykami na terenie całek Europy. Dodał, że wartość sprowadzanych przez nich narkotyków sięga blisko pół miliarda zł.



– Sama wartość stwierdzonych ponad wszelką wątpliwość narkotyków w postaci marihuany to 15 ton; amfetamina to 300 kg – powiedział prokurator generalny. Podkreślił, że jest to dowód na to, iż prokuratura skutecznie uderza w wielkie i groźne struktury przestępcze.



Ziobro wspomniał, że w przedstawionej sprawie powołano międzynarodowy zespół polsko-brytyjski oraz skorzystano z zeznań przyszłego świadka koronnego.

#wieszwiecej Polub nas