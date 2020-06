Lubnauer o małżeństwach jednopłciowych i adopcji dzieci: Nie ma tematu

Nie ma takiego tematu i nigdy do prezydenta Trzaskowskiego taki projekt nie przyjdzie – powiedziała o pomysłach legalizacji małżeństw jednopłciowych posłanka PO i była szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubanuer. Stwierdziła też – mówiąc o wieku emerytalnym – że „wszyscy powinniśmy pracować dłużej”.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej była gościem Radia ZET. Pytana o małżeństwa jednopłciowe powiedziała, że „w polskim społeczeństwie tego tematu nie ma”.



– Nie zamierzam grać w grę, którą proponuje mi PiS. Jestem zwolenniczką związków partnerskich, które załatwiłyby większość problemów, jakie mamy w społeczeństwie, jeśli chodzi o osoby innej orientacji – mówiła.



Pytana o wiek emerytalny, oceniła, że wszyscy powinniśmy pracować dłużej, ale z odpowiednią zachętą finansową. – Np. pracodawca zatrudniający osobę w wieku emerytalnym może być zwolniony z części ZUS-u – mówiła.



Pytana o adopcję dzieci przez pary jednopłciowe mówiła, że „to śmieszne, bo nie ma tematu”. – Nie ma takiego pomysłu, nie ma projektów, a nagle prezydent wygłasza taką tezę. Mija czas i Polacy jednoznacznie widzą, że żadnych takich zagrożeń nie ma. To, czego potrzebują polskie rodziny, to raczej to, co proponuje Trzaskowski – np. 10 tys. na docieplenie domów – dodała.



Na słowa Lubnauer dotyczące małżeństw jednopłciowych i adopcji dzieci zareagowali posłowie Lewicy – Krzysztof Śmiszek i Joanna Scheuring-Wielgus.

No proszę, nigdy bym nie przypuszczała, że @KLubnauer to taka sama konserwatystka jak PO. Kasiu, gdybyśmy czekali na społeczną akceptację dla edukacji kobiet, to nigdy byś nie była doktorem matematyki. To politycy są konserwatywni, nie społeczeństwo! pic.twitter.com/goTkhxVCLe — J. Scheuring-Wielgus (@JoankaSW) June 12, 2020

�� @KLubnauer o małżeństwach jednopłciowych: Nie ma tego tematu. Wiek emerytalny? Wszyscy powinniśmy pracować dłużej ➡️ https://t.co/R3jvRjQXua pic.twitter.com/KvX79HeWCb — Gość Radia ZET (@Gosc_RadiaZET) June 12, 2020

