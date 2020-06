Konfederacja poprze kandydata PO? Rzeczniczka SLD przypomina słowa Nitrasa

Polityk Konfederacji Jacek Wilk oznajmił, że w drugiej turze wyborów prezydenckich poparłby kandydata PO, a nie Andrzeja Dudę. Poseł tej partii Robert Winnicki jednoznacznie nie zaprzeczył tej opinii. Posłanka SLD Anna Maria Żukowska przypomniała słowa, jakie w Sejmie powiedział Sławomir Nitras: „Jak będziemy rządzić z Konfederacją, to my się zajmiemy Polską, a oni wami”.

RAPORT: KAMPANIA 2020



Były poseł Jacek Wilk, obecnie polityk Konfederacji, oznajmił w TOK FM, że jeśli dojdzie do drugiej tury wyborów prezydenckich, do której weszliby Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski – w jego opinii Konfederacja powinna poprzeć kandydata PO.



– Nie będzie innej opcji, innego wyjścia, tylko zagryźć zęby, przekreślić obecnego prezydenta i postawić krzyżyk przy Rafale Trzaskowskim – powiedział Wilk.



Jego słowa odbiły się szerokim echem w sieci. Poseł PO Cezary Tomczyk mu pogratulował, redaktor naczelny „Newsweeka” Tomasz Lis oznajmił, że to „dojrzałe stanowisko”. Z kolei Adrian Zandberg z partii Razem polityka Konfederacji ostro skrytykował.



Głos zabrał także Robert Winnicki, przedstawiciel tej partii w Sejmie. Jak oznajmił, stanowisko jego partii jest „jasne”. „Walczymy o to, żeby w II turze głosować na Krzysztofa Bosaka. Nic innego nas nie interesuje ani nie zajmuje. Nie powiodą się próby wciągnięcia nas w PO-PiSową rozgrywkę i wpisania w logikę walki wewnątrz obozu okrągłostołowego” – oznajmił. Winnicki nie zaprzeczył temu, co oznajmił Wilk.

Stanowisko @KONFEDERACJA_ jest jasne: walczymy o to żeby w II turze głosować na @krzysztofbosak. Nic innego nas nie interesuje ani nie zajmuje. Nie powiodą się próby wciągnięcia nas w PO-PiSową rozgrywkę i wpisania w logikę walki wewnątrz obozu okrągłostołowego. #Bosak2020 pic.twitter.com/vvkVJyx1nH — Robert Winnicki (@RobertWinnicki) June 12, 2020

źródło: Twitter, portal tvp.info

Z kolei posłanka SLD Anna Maria-Żukowska stwierdziła, że PO wrzuciła tryb „ocieplanie wizerunku pudrowanych neofaszystów”. Dodała, że „moralnym patronem operacji” jest poseł Sławomir Nitras.Chodzi o słowa Nitrasa, które wypowiedział – on sam zaprzeczał, że je powiedział – w marcu w Sejmie. – Jak będziemy rządzić z Konfederacją, to my się zajmiemy Polską, a oni wami – mówił polityk PO, zwracając się do Żukowskiej.