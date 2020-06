„Ze mnie próbowano robić prawie że geja”. Posłanka Lewicy do Komorowskiego: Wstyd

Ze mnie, ojca pięciorga dzieci i człowieka całe życie jakoś związanego z Kościołem, próbowano robić ateistę, wroga Kościoła i prawie że geja – oznajmił w TVN24 były prezydent Bronisław Komorowski z PO. Na jego słowa krytycznie zareagowała Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy.

Były prezydent był gościem TVN24. Mówił o trwającej kampanii wyborczej i oceniał, że nowy kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta jest dyskredytowany przez „otoczenie Andrzeja Dudy”.



– Rafał Trzaskowski musi liczyć się z brutalnością, bezwzględnością i nieuczciwością kampanii organizowanej ponownie przez otoczenie Andrzeja Dudy. Tak było ze mną, tak będzie i z Trzaskowskim – mówił.



Komorowski powiedział, że „próby zniesławienia, ubrania w fałszywe szaty Rafała Trzaskowskiego już są widoczne”. – Ze mnie też, ojca pięciorga dzieci i człowieka całe życie jakoś związanego z Kościołem próbowano robić ateistę, wroga Kościoła i prawie, że geja – przyznał.



Na takie słowa polityka PO zareagowała posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. Pytała, „co jest złego w byciu gejem czy ateistą?”. „To jakaś zbrodnia? Przestępstwo? Powód do wstydu? Wstyd Panie Prezydencie” – napisała.

A co jest złego w byciu gejem czy ateistą??? To jakaś zbrodnia? Przestępstwo? Powód do wstydu? Wstyd Panie Prezydencie��‍♀️��‍♀️��‍♀️ pic.twitter.com/53lW0ETT6r