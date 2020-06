21-latek groził kasjerce maczetą. Zabrał gotówkę ze stacji paliw

Policjanci z Lubska w woj. lubuskim zatrzymali 21-latka podejrzanego o rozbój na stacji paliw. Młody człowiek trafił do aresztu. Sprawca przestępstwa podszedł do kasy, wyciągnął maczetę i grożąc kasjerce, zmusił ją do wydania gotówki – poinformowała Aneta Berestecka z Komendy Powiatowej Policji w Żarach.

21-latek usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, zagrożony karą od trzech do 12 lat więzienia. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej w Żarach oraz policji i aresztował młodego mężczyznę na trzy miesiące.



Policjantka podkreśliła, że do ustalenia i zatrzymania podejrzanego o rozbój doszło dzięki dobremu rozpoznaniu i skutecznej pracy operacyjnej policjantów z lubskiego komisariatu. Był on w ich rękach już tego samego dnia, w którym doszło do przestępstwa.



We wtorek nad ranem, na jednej ze stacji paliw w Lubsku mężczyzna ubrany na czarno, w kapturze i maseczce na twarzy podszedł do kasjerki, wyciągnął maczetę spod bluzy i grożąc nią, nakazał kobiecie otworzyć dwie kasy.



– Pieniądze z kasy zapakował do reklamówki i uciekł. Śledczy odzyskali część skradzionej gotówki, którą zatrzymany ukrył w swoim mieszkaniu – dodała policjantka.

