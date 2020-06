Dziecko zamknięte w nagrzanym samochodzie. Apel policji

Samochód stojący w pełnym słońcu na sklepowym parkingu zauważyło policyjne małżeństwo z Ełku. W środku siedziała czteroletnia dziewczynka. Była spocona, nie reagowała na krzyki i pukanie w okno. Policjanci podjęli natychmiastową decyzję.

W czwartek ok. godz. 15 w centrum Ełku w zamkniętym samochodzie w foteliku na tylnej kanapie siedziało dziecko. Auto stało w nasłonecznionym miejscu, na zewnątrz było bardzo gorąco.



Policjanci wołali do dziewczynki i pukali w okna samochodu, ale ta nie reagowała. Główka dziewczynki pochylona była do przodu w ten sposób, że dotykała klatki piersiowej i nie można było stwierdzić, czy śpi, czy straciła przytomność.



Policjanci wybili szybę i wezwali służby. Dziecko w dalszym ciągu nie reagowało na hałasy. Dopiero po wypięciu z fotelika samochodowego otworzyło oczy. Było mocno spocone, miało mokre włosy i twarz.



Temperatura zmierzona w samochodzie jakiś czas po wybiciu szyby wynosiła prawie 40 stopni. Po kilku minutach do pojazdu przyszli oboje rodzice czterolatki. Jak się okazało, byli na zakupach w pobliskim sklepie.



Po badaniach lekarskich okazało się, że dziewczynka jest w dobrym stanie i nie wymaga hospitalizacji.

Rodzice byli zaskoczeni reakcją przechodniów. Przyznali, że nie mieli świadomości, że auto zostawione na słońcu może tak szybko się nagrzać w środku.