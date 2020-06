Strzały w sądzie. Jedna osoba nie żyje

W hallu sądu apelacyjnego w Nimes we francuskiej Oksytanii zastrzelił się mężczyzna – poinformowały lokalne media. Trwa ewakuacja budynku – podała Agence France Presse.

Prokurator Eric Maurel nie podał motywów, jakie powodowały mężczyzną. – Udało mu się wejść do sądu z bronią i tam się zabić – zaznaczył w rozmowie z dziennikiem „Midi Libre” Maurel. Według prokuratora nikt inny nie ucierpiał. Świadkom zdarzenia zaoferowano wsparcie psychologiczne.



Według informacji lokalnych mediów mężczyzna wtargnął do budynku z bronią w ręku ok. godz. 8.30.



Odgłosy strzałów były słyszalne w najbliższej okolicy – podaje AFP, nie precyzując, ile było wystrzałów.

#wieszwiecej Polub nas