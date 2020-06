UOKiK zakwestionował dwie trzecie skontrolowanych zabawek z przyssawkami

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował prawie dwie trzecie z 19 skontrolowanych zabawek dla dzieci poniżej trzeciego roku życia zawierających przyssawki. Jak podał Urząd, niekorzystne są też wyniki badań właściwości mechanicznych i fizycznych tych zabawek.

Przedstawiając wyniki z kontroli Urząd wskazał, że zakwestionowano 63,16 proc. skontrolowanych zabawek, a najwięcej niezgodności formalnych dotyczyło braku lub nieprawidłowych danych producenta lub importera. Stanowiły one 36 proc. wykrytych uchybień. Brak lub nieprawidłowe oznakowanie CE lub też brak informacji umożliwiającej identyfikacje? zabawki stanowiły po 18 proc. wykrytych nieprawidłowości.



W Laboratorium Badania Zabawek UOKiK w Lublinie zbadano też właściwości mechaniczne i fizyczne zabawek. Przeprowadzono łącznie 10 badań, stwierdzając niezgodności w zakresie konstrukcji, wykonania i zastosowanych materiałów w pięciu próbkach.



„Niezgodności występowały w maskotkach z przyssawkami i polegały na pojawieniu się̨ w wyniku badania elementów mieszczących się̨ w całkowicie w cylindrze do badania małych części, nietrwałości szwów i dostępności wypełnienia z materiału włóknistego oraz odłączeniu się̨ przyssawki” – podał UOKiK.



Jak zaznaczył Urząd, w przypadku niezgodności formalnych inspektorzy Inspekcji Handlowej w trzech przypadkach wystąpili do przedsiębiorców z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych. Pozostałe sprawy są w toku.

#wieszwiecej Polub nas