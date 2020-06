Polityk Konfederacji: W drugiej turze będzie trzeba zagłosować na Trzaskowskiego

Nie będzie innej opcji, innego wyjścia, tylko zagryźć zęby, przekreślić obecnego prezydenta i, powiem wprost: postawić krzyżyk przy Rafale Trzaskowskim – oznajmił w TOK FM polityk Konfederacji Jacek Wilk.

Był poseł, obecnie polityk Konfederacji Jacek Wilk, w TOK FM był pytany, kogo poprze jego formacja, jeśli dojdzie do II tury wyborów prezydenckich, gdzie mogą zmierzyć się Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski.



– To, co powiem, będzie wyłącznie moim zdaniem, ponieważ takich uzgodnień czy rozmów jeszcze nie było w ramach Konfederacji. Jest oczywiste, że zrobimy wszystko, co możemy, żeby to Krzysztof Bosak był w II turze i wygrał – stwierdził.



– Moim zdaniem, żeby było jasne, będziemy stawać przed klasycznym wyborem mniejszego zła. Dla Konfederacji wrogiem nie jest ani PO, ani PiS, tylko PO-PiS, czyli formacja socjalistyczna, która ewidentnie ciągnie Polskę w złym kierunku – dodał.



Ocenił też, że w tej chwili „największym problemem Polski jest ta dyktatura większości, czyli rozkwit demokracji w wykonaniu Jarosława Kaczyńskiego, który lekceważy sobie obowiązujące prawo i konstytucja mu raczej przeszkadza w rządzeniu”. – Więc Rafał Trzaskowski, przy wszystkich jego wadach, ale ma niestety jedną, niekwestionowaną zaletę, która może być cenna w tych okolicznościach: może tę dyktaturę wetować – kontynuował.



– Wobec tego moim zdaniem nie będzie innej opcji, innego wyjścia, tylko zagryźć zęby, przekreślić obecnego prezydenta, gdyż on jest notariuszem tego, co robi obóz rządzący i, powiem wprost: postawić krzyżyk przy Rafale Trzaskowskim. Mimo że jest kandydatem niedobrym, będzie miał możliwość wetowania tego wszystkiego, co przychodzi z Sejmu – wskazał.



Słowa Jacka Wilka pochwalił poseł PO Cezary Tomczyk oraz redaktor naczelny „Newsweeka” Tomasz Lis W dyskusję włączył się również Adrian Zandberg z Lewicy.

Brawo @JacekWilkPL. Trzeba skończyć z czasem populistów. — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) June 12, 2020

TT szefa sztabu Rafała Trzaskowskiego. Konfederacja ma "mądre, dojrzałe stanowisko", a "Lewica się skończyła".



Wow. Po prostu wow. pic.twitter.com/MPzdP04I9V — Adrian Zandberg (@ZandbergRAZEM) June 12, 2020

