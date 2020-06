Minister ws. tarcz antykryzysowych: Rząd nie powierzył dodatkowych zadań samorządom

Rząd nie powierzył dodatkowych zadań samorządom. Rząd przygotował takie instrumenty i zostały wskazane te instytucje, które tak naprawdę ochroną miejsc pracy się zajmują – wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy i ZUS – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Rząd w ramach tarcz antykryzysowych pomaga przedsiębiorcom, których dotknęła epidemia koronawirusa. Niektórzy samorządowcy – głównie wywodzący się z opozycji prezydenci miast – zarzucili rządowi, że ten nałożył na jednostki samorządu zbyt dużo zadań w procedurach świadczeń dla przedsiębiorców.



Kandydat PO i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski – w mieście przez niego zarządzanym jest jeden z najniższych współczynników rozpatrywania wniosków o mikropożyczki dla przedsiębiorców – mówił, że to rząd spycha odpowiedzialność na miasta.



Jak oznajmiła na konferencji prasowej minister rodziny Marlena Maląg, „rząd nie powierzył zadań dodatkowych samorządom”. Minister dodała, że zostały przygotowane takie instrumenty i wskazane te instytucje, „które zajmują się na co dzień ochroną miejsc pracy”. Wskazała przy tym na wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy oraz na Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

źródło: TVP Info

Jak mówiła, instrumenty, które cieszyły się największym zainteresowaniem, to wypłaty z gwarantowanych funduszu świadczeń pracowniczych, które realizują wojewódzkie urzędy pracy. – Kolejne zadanie to realizacja przez urzędy powiatowe pięciotysięcznych pożyczek, które mogą być umarzalne, jeżeli firma będzie funkcjonowała przez trzy miesiące, oraz dofinansowanie do miejsc pracy z europejskiego funduszu społecznego – mówiła.