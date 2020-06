Poseł PO o castingu do spotu Trzaskowskiego: Tam występują aktorzy, ja się nie znam

Wszystkie spoty w ten sposób się produkuje, że występują tam aktorzy. Ja się na tym nie znam – powiedział w TVP Info poseł PO Czesław Mroczek, komentując ogłoszenie o castingu do spotu wyborczego Rafała Trzaskowskiego. – Cała działalność kandydata PO jest spotem bez treści – komentował polityk PiS Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych.

Do mediów wyciekła informacja o naborze kandydatów do spotu wyborczego Rafała Trzaskowskiego. Osoby uczestniczące w castingu mają deklamować hasła m.in.: „Chcemy polityki, która posługuje się prawdą”. Za udział w spocie można zarobić 2,5 tys. zł z prowizją agencji.



W ogłoszeniu – o którym poinformował portal wPolityce.pl –wymieniono kilkanaście typów poszukiwanych postaci w tym m.in. „Starsza Pani modlitewna 55 – 70 (lat)”, „Typowy Ślązak”, „Mężczyzna bojówkowy ONR 33-35", „Elegancki mężczyzna na wózku, raczej prawdziwy niepełnosprawny, „Powstańczyni Warszawska – prawdziwa zł z prowizja agencji” (pisownia oryginalna).



O tej sprawie w TVP Info dyskutowali politycy. Jak mówił poseł PO Czesław Mroczek, „wszystkie spoty w ten sposób się produkuje, że występują tam aktorzy”. – Ja nie znam scenariusza tego spotu, chciałem podkreślić, że tam występują aktorzy. Ten, kto jest reżyserem spotu, robi opisy postaci i nie wiem, co tu jest takiego nadzwyczajnego – komentował.



– Nie zajmowałem się kręceniem nawet jednego spotu, nie jestem w stanie tego wiedzieć. Dziwię się, że robi pan problem z tego, że w spotach są zatrudniani aktorzy – zwracał się do prowadzącego program.



Z kolei Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych ocenił, że „PO traktuje politykę jako spot, spektakl”. – My traktujemy politykę poważnie. Cała działalność Rafała Trzaskowskiego jest spotem bez treści: dużo obiecuje, ładnie wygląda, ale jak przychodzi „sprawdzam”, to z 77 obietnic nie zrealizował 72. Trzaskowski nie potrafi pokazać jakiegokolwiek sukcesu w zarządzaniu Warszawą – mówił polityk.

#wieszwiecej Polub nas