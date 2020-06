„Tęczowe Disco” w Boże Ciało. „Niech Trzaskowski po prostu to powie”

Jeżeli ktokolwiek chce mówić coś o wartościach, niech to mówi z otwartą przyłbicą. Niech kandydat PO po prostu o tym powie, to nie jest wstyd powiedzieć prawdę – zachęcał w programie „#Jedziemy” w TVP Info rzecznik rządu Piotr Müller. W ten sposób skomentował happening o nazwie „Tęczowe Disco” pod Pałacem Prezydenckim i zachowanie wobec tej akcji polityków opozycji.

W jedno z najważniejszych dla katolików świąt – w Boże Ciało – lewicowi aktywiści zorganizowali przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie happening „Tęczowe Disco”. Inicjatywę zaatakowali politycy PO; ich zdaniem może ona zaszkodzić im przed nadchodzącymi wyborami. W obronie inicjatywy stanęli z kolei czołowi politycy Lewicy.



O tę imprezę pytany był w TVP Info rzecznik rządu. Piotr Müller ocenił, że było to „ciekawe wydarzenie pod katem tego, co działo się po stronie opozycyjnej”.



– Część z otwartą przyłbicą mówiła o postulatach lewicowych, część nie umiała się zachować, bo strategia kampanijna jest taka, by ukrywać te informacje, podobnie jak robił to lider ludowców (Władysław Kosiniak-Kamysz), nie wiedząc, jak się zachować – komentował polityk.



Dodał, że jeżeli ktokolwiek chce mówić coś o wartościach, „niech to mówi z otwartą przyłbicą”. – Niech Rafał Trzaskowski po prostu o tym powie, to nie jest wstyd powiedzieć prawdę, można nie zgadzać się z tymi poglądami, my się z nimi nie zgadzamy – wskazał.



Odniósł się też do tematu związanego z pomysłami niektórych państw UE dotyczącymi przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów. Jak zaznaczył, „ten temat będzie wracał”.



– Polskie stanowisko i Grupy Wyszehradzkiej jest jasne – nie chcemy wprowadzania przymusowego mechanizmu relokacji i to stanowisko Polski, dopóki rządzi PiS, pozostanie. Dlatego tak ważny jest prezydent, który będzie pomagał w polityce zagranicznej, spójne stanowisko jest tu niezbędne – zaznaczył.

Zaapelował też do kandydata PO oraz do innych kandydatów na prezydenta, by wprost wskazali, jakie mają poglądy. – By Polacy mieli świadomość, kogo wybierają – dodał. Przypomniał też „kilka cytatów Rafała Trzaskowskiego, który mówił m.in., że Polska powinna dokonywać relokacji, że 500 Plus wywoła katastrofę budżetową, że jako prezydent Warszawy chciałby udzielić homoseksualnego ślubu”.