Gang wyprodukował co najmniej 2 mln podrabianych papierosów

Co najmniej 2 mln podrobionych papierosów wyprodukowano w zlikwidowanej przez CBŚP nielegalnej fabryce, działającej na terenie Wielkopolski. Znajdująca się tam profesjonalna maszyna, mogła wytworzyć nawet 2 tys. sztuk gotowego „towaru” na minutę. Z ustaleń Prokuratury Okręgowej w Poznaniu wynika, że gang kontrolujący manufakturę rozpoczął działalność na początku roku.

W minionym tygodniu funkcjonariusze poznańskiego zarządu CBŚP wkroczyli do kilku miejsc na terenie powiatu konińskiego w poszukiwaniu nielegalnej fabryki papierosów. Wspierali ich antyterroryści z Łodzi i Poznania.



Pod jednym z adresów, na terenie wynajętej hali odkryli przestępczą manufakturę. Na miejscu zastali czterech Ukraińców, całkowicie zaskoczonych widokiem stróżów prawa. W hali ustawiono profesjonalną maszynę o wydajności 2 tys. papierosów na minutę.



W hali znaleziono ponadto ponad cztery tony tytoniu, blisko 15 tys. sztuk gotowych wyrobów, a także hurtowe ilości m.in. bibuły, korkowych oklein filtra (z podrobionym znakiem towarowym znanego koncernu tytoniowego), gilz oraz klejów.

W tym samym czasie, w innych miejscach policjanci zatrzymali siedmiu Polaków. Odkryli także magazyn z komponentami do produkcji papierosów oraz 415 tys. sztuk gotowego towaru. Zabezpieczono również samochód dostawczy, wykorzystywany przez producentów podróbek.

W Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu podejrzani usłyszeli zarzuty „popełnienia, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, przestępstw karnoskarbowych oraz z ustawy o wyrobie alkoholu etylowego i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych”. Sąd aresztował dziewięciu zatrzymanych. Wobec pozostałych dwóch osób prokurator podjął decyzję o zastosowaniu dozoru policyjnego i poręczenie majątkowego. Członkom nikotynowego gangu grozi do pięciu lat więzienia.



Z ustaleń śledztwa wynika, że fabryka działała od stycznia do 3 czerwca tego roku. W tym czasie przestępcy wyprodukowali co najmniej 2 mln podrobionych papierosów. Za sprawą manufaktury Skarb Państwa stracił co najmniej 6 mln zł.