Happening LGBT przed Pałacem Prezydenckim. Giertych: To kasa poszła

„W 2015 skrajna lewica dała PiS większość bezwzględną. Dwa miesiące temu w skrajnie trudnym położeniu większość w Sejmie do głosowania zdalnego. Dziś wspierają PiS jak mogą. Nie łudźcie się, że to głupota. To kasa poszła” – napisał na Twitterze sympatyzujący z opozycją prawnik Roman Giertych. To najprawdopodobniej nawiązanie do happeningu, które aktywistki LGBT zorganizowały w Boże Ciało. Politycy Lewicy wzięli je w obronę.

Happening środowiska LGBT, zatytułowany „Tęczowe Disco” odbył pod Pałacem Prezydenckim dziś – w Boże Ciało, jedno z najważniejszych dla katolików świąt. Inicjatywę zaatakowali politycy KO, zdaniem których może ona zaszkodzić im przed nadchodzącymi wyborami. „Prawicowi działacze szykują dziś w Warszawie prowokację” – pisze Paweł Rabiej, a zdaniem Magdaleny Adamowicz to „ustawka”. Jak się jednak okazało, organizatorami „Tęczowego Disco” wcale nie są „prawicowi działacze”, lecz aktywistki ruchu LGBT. W obronę wzięli je politycy Lewicy m.in. Adrian Zandberg.



Zapewne to do tej sytuacji nawiązał w swoim wpisie Giertych. Jego zdaniem, Lewica „wspiera PiS jak może”. Na dodatek ma to wynikać nie z „głupoty”, a z pieniędzy. „To kasa poszła” – pisze sympatyzujący z KO prawnik.

