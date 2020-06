Ulice w Ajaccio zamieniły się w rzeki. Gwałtowna powódź na Korsyce

Ulewne deszcze spowodowały powódź na Korsyce. Podczas akcji ratunkowej jeden ze strażaków doznał obrażeń. Życie w Ajaccio, głównym mieście południowej części wyspy, jest sparaliżowane.

Zalane ulice, podtopione samochody unieruchomione w strumieniach wody niosącej muł. To obrazy z Ajaccio, głównego miasta południowej części wyspy. Nad tym rejonem przeszły burze, których gwałtowność znacznie przekroczyła wcześniejsze prognozy i przewidywania meteorologów.



Na metr sześcienny spadło według szacunkowych ocen od 10 do 30 litrów wody, czyli tyle, ile pada tutaj w ciągu dwóch miesięcy.



Od 150 do 200 osób zostało ewakuowanych. Strażacy wypompowują wodę z zalanych piwnic, sklepów i arterii komunikacyjnych, z których wiele zamieniło się w potoki unoszące samochody. Życie w mieście jest sparaliżowane.

(fot. PAP/EPA/MICHEL LUCCIONI)

Straty materialne są znaczne – według wstępnych oględzin dokonanych przez merostwo Ajaccio, miasta, w którym urodził się przyszły cesarz Napoleon Bonaparte.



W czterech innych departamentach południowej Francji wprowadzono podwyższony stan zagrożenia burzami i ulewnymi deszczami.