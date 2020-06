Casting do spotu kandydata KO. Statyści muszą udawać zwykłych Polaków

Zaproszenie na „casting do spotu wyborczego kampanii prezydenta Rafała Trzaskowskiego” zamieścił na Twitterze kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak. Osoby uczestniczące w castingu mają przygotować tekst do powiedzenia, a wśród deklamowanych haseł jest m.in. „Chcemy polityki, która posługuje się prawdą”. Do podobnej wiadomości dotarł portal wpolityce.pl. Wymieniono w niej szereg typów poszukiwanych postaci m.in. „Starszą Paną modlitewną” czy „Eleganckiego mężczyznę na wózku”.

Jak dodano, osoby, które chcą się zgłosić nie powinny być „zgrane”, ani „znane z reklam czy paradokumentów”, a „naturalne i wiarygodne”, „reprezentujące przekrój społeczeństwa”.



„Wszyscy muszą na casting przygotować tekst, który będzie do powiedzenia” – czytamy. Dalej następuje ciąg haseł typu: „Chcemy normalnej polityki”, „Chcemy polityki, która posługuje się prawdą”, „Chcemy polityki, w której jest miejsce dla wszystkich poglądów”, „Chcemy polityki, w której licz się racja stanu”.



Za udział w spocie można zarobić 2500 zł z prowizją agencji – czytamy w wiadomości. Podano w niej też datę i miejsce castingu.



„Agencja Statystów szuka »naturalnych i wiarygodnych« aktorów do klipu Trzaskowskiego. Aktorzy będą udawać zwykłych Polaków i mówić jakiej chcą polityki” – skomentował sprawę sam Bosak.



Inne szczegóły widzimy w podobnej wiadomości, do której dotarł portal wpolityce.pl. Warunki, jakie mają spełnić osoby chcące wziąć udział w castingu, są tam bardziej doprecyzowane. Wymieniono kilkanaście typów poszukiwanych postaci w tym m.in. „Starsza Pani modlitewna 55 – 70 (lat)”, „Typowy Ślązak”, „Mężczyzna bojówkowy ONR 33-35", „Elegancki mężczyzna na wózku, raczej prawdziwy niepełnosprawny, „Powstańczyni Warszawska - prawdziwa zł z prowizja agencji” (pisownia oryg.).

