Kwiatowe dywany na święto Bożego Ciała

Co roku z okazji święta Bożego Ciała mieszkańcy Spycimierza (łódzkie) układają oryginalne kwiatowe dywany, po których przejść ma tradycyjna procesja wiernych. Projektantami wzorów oraz ich wykonawcami są parafianie. W tym roku z powodu ograniczeń pandemii koronawirusa mieszkańcy musieli ograniczyć się do terenu kościoła.

Jak głosi miejscowa legenda, pierwszy kwiatowy dywan powstał, gdy przez Spycimierz miał przejechać Napoleon. Mieszkańcy chcieli go uroczyście przywitać i usypać mu drogę kwiatami. Napoleon ostatecznie wybrał inną trasę, a kwiatowy dywan poświęcono jako drogę dla Boga. Wedle przekazów ustnych tradycja istnieje od ok. 200 lat. Podobny istnieje w kulturach południowych – we Włoszech i w Hiszpanii.



Do powstania kwiatowych dywanów używa się nie tylko kwiatów, ale wszelkich roślin – mchu, zbóż i traw.





