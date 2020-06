Abp Głódź: Pandemia przyniosła cierpienia, ale także wiele nawróceń

Pandemia zmieniła, często zrujnowała prawidła życia. Przyniosła cierpienia, ale także wiele nawróceń – mówił w czwartek abp Sławoj Leszek Głódź. Zwrócił uwagę, że wierni reaguję na trudny czas m.in. modlitwą i postawą społecznego braterstwa.

Metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź przewodniczył w Bazylice Mariackiej mszy św. w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Jak podkreślił w homilii, tegoroczna sceneria obchodów Bożego Ciała jest zupełnie inna niż dotychczas.



Co roku w Gdańsku centralna procesja z monstrancją szła ulicami Głównego Miasta, od Bazyliki Mariackiej do Bazyliki św. Brygidy. Po drodze zatrzymywała się przy czterech ołtarzach, gdzie odczytywano fragmenty Ewangelii. Dzieci sypały kwiaty, szła też orkiestra, chór, poczty sztandarowe.



Z powodu epidemii koronawirusa procesje zostały ograniczona do przejścia wokół lub wewnątrz kościołów, jednak „tegoroczna uroczystość Bożego Ciała w swej istocie, w swej duchowej osnowie jest tożsama, jest identyczna, jak ta przechodząca korowodem przez gdańskie ulice; jest bowiem procesją chwały, wyznaniem wiary, naszym dziękczynieniem” – mówił abp Głódź.

Ordynariusz archidiecezji gdańskiej zwrócił uwagę, że czas epidemii przyniósł nam nowe, nieznane wcześniej doświadczenia.– Pandemia (...) zmieniła, często zrujnowała prawidła życia, spokojne, harmonijne, rozbudziła trwogę wielu serc. Przyniosła cierpienia, ale także wiele nawróceń. Przyniosła obfite żniwo śmierci. Zatrzasnęła granice państw. Przyniosła wymogi izolacji społecznej, której zewnętrznym znakiem są te maski, które nosimy. Różnorodne restrykcje i utrudnienia w codziennym życiu. Doświadczaliśmy ich i dobrze znamy ich katalog. I nie sposób oznaczyć kresu tej epidemii. (...) Ale żyjemy nadzieją – zaznaczył metropolita gdański.

Arcybiskup podkreślił, że wierni odpowiadają na ten trudny czas m.in. domową modlitwą, udziałem nie tylko w niedzielnej, ale również codziennej mszy świętej, uczestnictwem w liturgiach i nabożeństwach transmitowanych w mediach, a także przemianą serca, refleksją, ekspresją dobra oraz postawą duchowego i społecznego braterstwa.



Metropolita gdański wspomniał też o osobach, które na co dzień walczą z pandemią koronawirusa. – Ten trudny czas stał się także, czasem wdzięczności i podziwu dla tych, którzy na pierwszym froncie podjęli walkę z epidemią. Jest wiele nazwisk i imion. Są to zarówno sternicy nawy państwowej, którzy musieli ponosić ciężar decyzji o wymiarze ogólnokrajowym, napotykając również na krytykę, niezasłużoną, a także lekarze, personel szpitali. Im wszystkim cześć, honor i modlitwa wdzięczności – powiedział.



Po mszy świętej odbyła się procesja z monstrancją do czterech ołtarzy bocznych Bazyliki Mariackiej, zlokalizowanych przy figurze Pięknej Madonny, ołtarzu Matki Bożej Ostrobramskiej, ołtarzu Ferberów i ołtarzu Matki Bożej Częstochowskiej.