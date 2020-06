Boże Ciało w Watykanie. „Jezus jada z grzesznikami”

„Jezus przyjmuje grzeszników i jada z nimi. To zdarza się także nam, w czasie każdej mszy, w każdym kościele” – napisał na Twitterze papież Franciszek, nawiązując do przypadającego w czwartek Bożego Ciała. W Watykanie główne obchody święta odbędą się jednak w niedzielę.

Papież Franciszek dostosowuje się do zwyczajów przyjętych we włoskim Kościele i mszę św. na Boże Ciało odprawi w niedzielę w Bazylice Watykańskiej. Na zakończenie liturgii udzieli błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. W uroczystości weźmie udział 50 osób.



O przypadającym dziś święcie papież wspomniał natomiast na Twitterze. „Jezus przyjmuje grzeszników i jada z nimi. To zdarza się także nam, w czasie każdej Mszy, w każdym kościele: Jezus z radością przyjmuje nas przy swoim ołtarzu, na którym ofiaruje samego siebie” – napisał Franciszek.

Jesus welcomes sinners and eats with them. The same happens with us, in every Mass, in every church: Jesus is happy to welcome us at His table, where He offers Himself for us. #CorpusDomini