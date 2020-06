„Małżeństwa homoseksualne – tak czy nie?” Poseł KO unika odpowiedzi

– Panie pośle, małżeństwa homoseksualne – tak czy nie? – pytał posła KO Arkadiusza Myrchę dziennikarz Superstacji. Polityk za każdym razem unikał jednoznacznej odpowiedzi i zaczynał mówić o związkach partnerskich.

Scheuring-Wielgus stwierdziła, że jest „rozczarowana” Myrchą, ponieważ ten nie odpowiedział napytanie o stosunek do małżeństw homoseksualnych. – Nie powiedziałeś, czy Rafał Trzaskowski jest za równością, czyli za tym, aby homoseksualiści mogli zawierać związki małżeńskie. Nie powiedziałeś tego, ponieważ wy w PO jesteście dokładnie taką samą prawicą jak PiS czy Porozumienie, ponieważ boicie się powiedzieć wprost, że równość to równość, a miłość to miłość – powiedziała.



Prowadzący program kilkakrotnie powtarzał swoje precyzyjne pytanie: „Małżeństwa homoseksualne – tak czy nie?”. Odpowiedzi się nie doczekał. Myrcha za każdym razem zaczynał mówić o związkach partnerskich.



– Związki partnerskie to jest coś, o czym dziś powinniśmy... – mówił poseł.



– Panie pośle, małżeństwa homoseksualne – tak czy nie? – przerwał mu prowadzący.

źródło: Superstacja

– Panie redaktorze, powtarzam, o związkach partnerskich powinniśmy rozmawiać i to dziś powinno, tak jak w wielu państwach europejskich, być ukłonem państwa w stronę osób, które przecież nie chcą żyć w związku małżeńskim – odpowiedział Myrcha.Na pytanie o adopcję dzieci przez pary homoseksualne również nie udzielił jasnej odpowiedzi.