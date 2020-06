Nietypowy gość w lesie. „Znalazł się Martin. Szukamy jeszcze Alexa i pingwinów”

Zebra uciekła z mini zoo i biegała po leśnictwie Jantar na Mierzei Wiślanej w Elblągu. W nietypowym zdarzeniu nikt nie ucierpiał. „Udało się ją bezpiecznie schwytać i odstawić” – poinformowały Lasy Państwowe na Facebooku.

„Znalazł się Martin. Szukamy jeszcze Alexa i pingwinów” – napisali prześmiewczo pracownicy z Nadleśnictwa w Elblągu nawiązując do sytuacji z filmu pt. „Madagaskar”, w którym zebra uciekła z zoo w poszukiwaniu szczęścia na wolności.



Leśnicy zwrócili uwagę, że lasy Nadleśnictwa Elbląg przypadły zebrze do gustu, a zapach borówek zachęcił ją do dłuższego spacerowania po terenie.



„Zapraszamy na spacery po lesie - nigdy nie wiadomo jaka nas tam może czekać przygoda – dodali pracownicy nadleśnictwa.





