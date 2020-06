Scheuring-Wielgus do Pawła Rabieja: Wprowadzasz ludzi w błąd

„Nieprawda, wydarzenie organizują dwie aktywistki. Paweł, wprowadzasz ludzi w błąd” – napisała na Twitterze do wiceprezydenta Warszawy posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. Chodzi o wpis Rabieja, który nazwał „prawicowymi działaczami” aktywistki LGBT szykujące dziś pod Pałacem Prezydenckim happening promujący ich postulaty. Głos w sporze między Lewicą a KO zabrali też m.in. Adrian Zandberg i Tomasz Lis. Do zdarzenia ma dojść dziś – w jedno z najważniejszych dla katolików świąt.

Happening środowiska LGBT, zatytułowany „Tęczowe Disco” ma się odbyć pod Pałacem Prezydenckim dziś – w Boże Ciało. Inicjatywę zaatakowali politycy KO, zdaniem których może ona zaszkodzić im przed nadchodzącymi wyborami. „Prawicowi działacze szykują dziś w Warszawie prowokację” – pisze Paweł Rabiej. Wtóruje mu Magdalena Adamowicz, zdaniem której to „ustawka”.



Politykom KO odpisała posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. „Nieprawda, wydarzenie organizują dwie aktywistki. Paweł Rabiej, wprowadzasz ludzi w błąd” – napisała, oznaczając wiceprezydenta Warszawy. Wspomniane dwie „aktywistki” to Hanna Zagulska oraz Julia Święch, działaczki LGBT.



Do sprawy ustosunkował się też lider partii Razem Adrian Zandberg. „Politycy Koalicji Obywatelskiej twierdzą, że pokojowa demonstracja przeciw szczuciu na mniejszości to »prowokacja«, a dziewczyny, które organizowały Parady Równości, to »prawicowi działacze«. Tego jeszcze nie grali. Komuś, jak rozumiem, prawa człowieka nie pasują do fokusów” – napisał polityk na Twitterze.

#wieszwiecej Polub nas

Odpowiedział mu redaktor naczelny „Newsweeka” Tomasz Lis, pytając, czy znów „przychodzi z pomocą PiS–owi”. „Kaczyński, duda, Bielani Kurski dziękują i pozdrawiają” (pisownia oryginalna) – stwierdził.

„Z pretensjami proszę do pańskich politycznych ulubieńców z KO. To oni zaatakowali niewinnych ludzi, wyzywając ich od »prowokatorów« i »prawicowych działaczy«. Szczerze mówiąc, dowiedziałem się o tej pikiecie z ich wzmożonych tweetów. Pogratulować hipokryzji...” – odpisał mu Zandberg.



Z kolei minister edukacji i szkolnictwa wyższego w rządzie PO-PSL Lena Kolarska-Bobińska pyta, „czy to znowu Legierski biegnie na pomoc PiS organizując dziś właśnie Tęczowe Disco?”



Głos zabrała też znana feministka Anna Dryjańska. Jak stwierdziła, „ruszyła akcja dezinformacyjna” w sprawie wydarzenia pod Pałacem Prezydenckim, mająca na celu „przekonywanie, że jest to inicjatywa prawicowych działaczy. Nie jest”. „Rozmawiałam z pomysłodawczynią. Organizowała m.in. łańcuchy światła pod sądami. Rozumiem, że pomysł nie musi się podobać, ale są granice” – dodała.

Nieprawda, wydarzenie organizują dwie aktywistki. @PawelRabiej wprowadzasz ludzi w błąd. — J. Scheuring-Wielgus (@JoankaSW) June 11, 2020

Pan znowu z pomocà PIS-owi? Kaczyński, duda, Bielani Kurski dziękują i pozdrawiają. — Tomasz Lis (@lis_tomasz) June 11, 2020

Czy to znowu Legierski biegnie na pomoc PiS organizując dziś właśnie Tęczowe Disco? — Lena Kolarska-Bobińska (@LenaBobinska) June 11, 2020

Ruszyła akcja dezinformacyjna ws. disco pod Pałacem - przekonywanie, że jest to inicjatywa prawicowych działaczy. Nie jest. Rozmawiałam z pomysłodawczynią. Organizowała https://t.co/b5VFN7afkx. łańcuchy światła pod sądami. Rozumiem, że pomysł nie musi się podobać, ale są granice pic.twitter.com/DJgrWS8Z4f — Anna Dryjańska (@Anna_Dryjanska) June 11, 2020