Zwłoki matki i dziecka znaleziono w mieszkaniu w Wolsztynie

Zwłoki 44-letniej kobiety i jej 10-letniego syna znaleziono w czwartek w jednym z mieszkań w Wolsztynie (woj. wielkopolskie). Śledczy wstępnie ustalili, że kobieta targnęła się na swoje życie. Przyczynę śmierci dziecka ma wykazać sekcja zwłok.

W czwartek funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od osoby, która od środy nie mogła skontaktować się z mieszkanką Wolsztyna. Policjanci przy wsparciu strażaków wyważyli drzwi do mieszkania kobiety.



– Po wejściu do środka w jednym z pomieszczeń policjanci ujawnili zwłoki 44-letniej kobiety i jej 10-letniego syna – powiedział oficer prasowy wolsztyńskiej policji asp. sztab. Wojciech Adamczyk. Dodał, że wstępne oględziny zwłok wskazują, że kobieta targnęła się na swoje życie.



– Sekcja zwłok wykaże, w jaki sposób zmarło dziecko, czy przyczyniła się do tego inna osoba. (...) Są różne ewentualności, niczego nie jesteśmy w stanie wykluczyć (...), kluczowe będą wyniki sekcji zwłok – zaznaczył.



Policjant dodał, że rodzina nie miała nigdy założonej tzw. niebieskiej karty. – Nie było żadnych interwencji w tym miejscu – zaznaczył.

Do tragedii doszło w centrum Wolsztyna, w jednym z bloków. Miejsce zdarzenia zabezpieczyli policjanci. Poddane ono zostało szczegółowym oględzinom prowadzonym pod nadzorem prokuratora.