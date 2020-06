„Powiem wprost: Rafał, chodź na solo!” [WIDEO]

Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz wezwał Rafała Trzaskowskiego, swojego rywala z PO w wyborach prezydenckich, do przedwyborczej debaty. „Naprawdę, nie ma się czego obawiać. Porozmawiajmy o problemach polskich pracowników, przedsiębiorców i rolników” – napisał w mediach społecznościowych.

RAPORT: KAMPANIA 2020



– Powiem wprost: Rafał, chodź na solo, chodź ze mną pogadać o Polsce. (...) Porozmawiajmy, jak pomóc pani Bożenie, pani Halinie, panu Stefanowi, którzy prowadzą firmy, którzy są pracownikami; seniorom – co zrobić, żebyśmy wprowadzili jak najszybciej emeryturę bez podatku – mówi Kosiniak-Kamysz w zamieszczonym na Twitterze nagraniu.



– Nie obawiaj się dyskusji ze mną, nie obawiaj się debaty. Dołączyleś trochę później, mniej spotkań miałeś; rozumiem to wszystko, że może nieprzygotowanie, ale nie obawiaj się tej debaty. Stawaj do tej debaty, ja ciebie zapraszam. Będzie dobrze. Porozmawimy o Polsce, na pewno coś dobrego z tego wyjdzie – apeluje kandydat PSL w zbliżających się wyborach.



We wpisie dodaje, że jest gotowy „do każdej przedwyborczej debaty”. „Nasi Rodacy powinni poznać wizje prezydentury i pomysły na Polskę” – czytamy.

Ja jestem gotowy do każdej przedwyborczej debaty. Nasi Rodacy powinni poznać wizje prezydentury i pomysły na Polskę. Dlatego wzywam @trzaskowski_ do udziału w nich. Naprawdę, nie ma się czego obawiać. Porozmawiajmy o problemach polskich pracowników, przedsiębiorców i rolników. pic.twitter.com/GsA0wouUFj — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) June 11, 2020

źródło: tvp.info

Wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca, a ewentualna druga tura – 12 lipca. Głosowanie będzie odbywać się w lokalach wyborczych, a dla chętnych lub osób na kwarantannie – korespondencyjnie.