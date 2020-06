„Tęczowe Disco” w Boże Ciało. Politycy KO nazywają aktywistów LGBT „prawicowymi działaczami”

Happening środowiska LGBT, zatytułowany „Tęczowe Disco” ma się odbyć pod Pałacem Prezydenckim dziś – w Boże Ciało, jedno z najważniejszych dla katolików świąt. Inicjatywę zaatakowali politycy KO, zdaniem których może ona zaszkodzić im przed nadchodzącymi wyborami. „Prawicowi działacze szykują dziś w Warszawie prowokację” – pisze Paweł Rabiej, a zdaniem Magdaleny Adamowicz to „ustawka”. Jak się jednak okazuje, organizatorami „Tęczowego Disco” wcale nie są „prawicowi działacze”, lecz aktywistki ruchu LGBT, z których jedna przyjaźni się z posłem KO.

Wydarzenie ma się odbyć dziś, w Boże Ciało, o godz. 20 pod Pałacem Prezydenckim. Jak czytamy w opisie, nie jest ono zarejestrowanym zgromadzeniem. Zgromadzeń „w trybie spontanicznym i tak nie można rejestrować w trakcie pandemii” – podano.



„O godz. 19:00 osoby będące w okolicy Pałacu Prezydenckiego na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie oraz osoby przechodzące we wspomnianym miejscu odpalają głośniki (kto ma przynosi własny) na blu, komóreczki lub słuchawki i przez uznany przez siebie za odpowiedni czas tańczą, śpiewają, tuptają nóżką, machają tęczą w kierunku Pałacu Prezydenckiego. Styl dowolny” – czytamy.



W opisie dodano, że zgromadzone osoby „powinny pamiętać o zachowaniu odległości ok. 2 m od osób, z którymi nie dzielą jednego gospodarstwa domowego, oraz o zakryciu ust i nosa”. Co interesujące, napisano tam też, że „podczas realizacji pomysłu określonego zachowania nie będzie organizatora ani organizatorki. Wszyscy i wszystkie dbamy o bezpieczeństwo”.



Inicjatywę zaczęli komentować znani politycy KO, zarzucając jej organizatorom „prowokację”.



„UWAGA! Prawicowi działacze szykują dziś w Warszawie prowokację „Tęczowe disco pod pałacem”, by skompromitować społeczność LGBT. To prowokacyjna akcja w najgorszym kremlowskim stylu. NIE DAJCIE SIĘ W TO WCIĄGNĄĆ! Powiemy #MamyDość będzie 28 czerwca przy urnach” (w oryginale) – napisał wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej, znany ze swojego homoseksualizmu.



W podobnym tonie wypowiedziała się europoseł KO Magdalena Adamowicz. Jak stwierdziła, wydarzenie jest „ustawką”. „Na pewno będą tam wulgarni prowokatorzy i zrobią z Was »zboczeńców«. Jak tam pójdziecie, Duda wygra wybory! Jego sztab już otwiera szampany!” – napisała.



„Moja ukochana ciocia Basia, siostra mojej nieżyjącej babci, która kocha mnie nad życie, obchodzi dziś swoje Boże Ciało. I tak mi trochę przykro, że sojusznicy moi i innych osób LGBT nie są w stanie oddać jej dziś tego dnia i wyrazić swojego poparcia dla moich praw choćby jutro” – napisała na Twitterze Marta Lempart, jedna z liderek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet oraz Międzynarodowego Strajku Kobiet. Wpis podał dalej lider PO Borys Budka.

W środowiskach popierających postulaty LGBT nie ma jednak zgodności co do oceny zapowiadanego wydarzenia. Jak się okazuje (można o tym przeczytać na stronie wydarzenia na Facebooku), jego organizatorkami są działaczki LGBT – Hanna Zagulska oraz Julia Święch, którą promował na swoim facebookowym profilu sam Robert Biedroń.



„Uwaga. Tęczowe Disco pod Pałacem NIE jest jednak pisowską prowokacją! Event organizuje ktoś, kogo znam. Właśnie się objawił. Wszystko jest ok” – napisał na Facebooku aktor Jacek Poniedziałek, zadeklarowany homoseksualista.



Sprawę zaczęli komentować dziennikarze.



„Zastępca prezydenta Rafała Trzaskowskiego organizatorów »Tęczowe disco pod pałacem« (Julia Święch i Hanna Maria Zagulska) nazywa »działaczami prawicowymi«. Co na to Robert Biedroń i Franciszek Sterczewski z KO?” – napisał szef portalu tvp.info Samuel Pereira, nawiązując m.in. do zamieszczonych na Instagramie zdjęć tego ostatniego z Zagulską. Pisała o nim: „przyjaciel”, „mój, nasz poseł w Sejmie”.



„Widzę, że środowisko LGBT jest w kropce. Pójść tańczyć pod pałac i być oskarżonym przez polityków PO o bycie prowokatorem pisowskim? A może jednak nie iść i przyznać się, że się jest na pasku partii, co nie chce zająć stanowiska w.s. małżeństw osób homo” – stwierdził z kolei dziennikarz „Gazety Polskiej Codziennie” Wojciech Mucha.

