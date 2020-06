Pomnik twórcy skautingu ma zostać zdemontowany

Pomnik Roberta Badena-Powella w Poole na południu Anglii ma zostać zdemontowany, gdyż policja obawia się, że mógłby stać się celem ataku. Twórca skautingu jest przez krytyków oskarżany o to, że prezentował rasistowskie i homofobiczne poglądy.

Lord Robert Baden-Powell urodził się w 1857 roku. Był brytyjskim generałem, szpiegiem, pisarzem, autorem wojskowych podręczników. Znany jest jednak przede wszystkim jako twórca ruchu skautowego, z którego wywodzi się również polskie harcerstwo.



Ta barwna postać ma również krytyków, którzy uważają, że Baden-Powell był rasistą i homofobem oraz że jego stosunek do nazizmu był niejasny.



W czwartek rada Bournemouth, Christchurch i Poole poinformowała, że stojący w tym ostatnim mieście pomnik Roberta Badena-Powella zostanie, zgodnie z sugestią policji, zdemontowany, gdyż istnieją obawy, że może on stać się celem ataku.

Statue of scout founder Baden-Powell to be taken down in Britain https://t.co/hfT16DLvqt pic.twitter.com/HSElsrNmG4 — Reuters (@Reuters) June 11, 2020

źródło: PAP, tvp.info

To kolejny pomnik demontowany w Wielkiej Brytanii w ostatnich dniach. Na fali protestów ruchu Black Lives Matter, które rozpoczęły się po śmierci Afroamerykanina George'a Floyda podczas policyjnej interwencji w USA, we wtorek sprzed Muzeum Londyńskich Doków usunięto pomnik kupca, plantatora i właściciela niewolników Roberta Milligana.W niedzielę w Bristolu tłum obalił, a następnie wrzucił do portu pomnik Edwarda Colstona, żyjącego na przełomie XVII i XVIII w. kupca, handlarza niewolników, posła i... filantropa. Z kolei Uniwersytet w Liverpoolu zdecydował w środę o zmianie nazwy budynku noszącego imię Williama Gladstone'a, XIX-wiecznego polityka, który czterokrotnie był premierem Wielkiej Brytanii, ze względu to, że jego rodzina miała niewolników.Podczas demonstracji w tym tygodniu w Oxfordzie żądano również usunięcia z tamtejszego uniwersytetu pomnika Cecila Rhodesa, XIX-wiecznego polityka, przedsiębiorcy i kolonizatora, który odegrał kluczową rolę w zdobyciu przez Wielką Brytanię kolonii w Afryce Południowej.