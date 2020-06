Czy zamkną kościoły ? Pretekstem koronawirus

Amerykański Departament Stanu ostrzega, że rządy niektórych krajów mogą wykorzystać pandemię jako argumentu, żeby na stałe zamykać kościoły i inne miejsca kultu. Ochrona zdrowia obywateli może stać się narzędziem walki z religią.

Uwrażliwia na to Sam Brownback, amerykański nadzwyczajny ambasador ds. wolności religijnej wskazując, że takie wnioski można wyciągnąć z bardzo radykalnych obostrzeń wobec instytucji religijnych wprowadzonych w czasie pandemii. Przypomina zarazem, że w wielu krajach wierzący byli wręcz stygmatyzowani i jawnie oskarżani o rozpowszechnianie koronawirusa, na co nie może być zgody.



Szczególny niepokój amerykańskiej Komisji ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej (USCIRF) wzbudziła w tym czasie sytuacja m.in. w Chinach, gdzie doszło do nasilenia prześladowań mniejszości religijnych. Jednym z wymogów ponownego otwarcia kościołów po pandemii jest tam obowiązek głoszenia „patriotyzmu”. Niepokój budzi też sytuacja muzułmańskich Ujgurów. Pojawiły się doniesienia o stosowaniu wobec nich tortur, zmuszaniu do wyrzeczenia się wiary i przymusowej pracy w obozach.

Ubolewając nad tą sytuacją Sam Brownback stwierdził, że może być ona zapowiedzią tego, jak będzie wyglądał ucisk w wirtualnym państwie policyjnym, gdzie wszelkie praktyki religijne zostaną zakazane. Wyraził także niepokój z powodu wciąż pogarszającej się sytuacji chrześcijan w Nigerii i braku skutecznej reakcji miejscowego rządu na islamski terror. Do rządów całego świata Sam Brownback zaapelował o zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie wolności religijnej w czasie wychodzenia z pandemii.