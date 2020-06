Premier o zgodzie ws. Funduszu Odbudowy: Grupa Wyszehradzka wytycza kierunki zmian

– Bardzo się cieszę, że Grupa Wyszehradzka była w stanie wypracować wspólny konsensus wobec Funduszu Odbudowy. Te dodatkowe 750 mld euro bardzo pomogą w odbiciu się po kryzysie – powiedział premier Mateusz Morawiecki w Lednicach na Morawach, w czasie rozmów z premierami państw Grupy Wyszehradzkiej.

Czwartkowe rozmowy premierów V4 w Lednicach na Morawach dotyczyły stanowiska ws. propozycji wieloletnich ram finansowych na lata 2021-27 i projektu Europejskiego Funduszu Odbudowy.



– Bardzo się cieszę, że Grupa Wyszehradzka było w stanie wypracować wspólny konsensus wobec Funduszu Odbudowy. Te dodatkowe 750 mld euro bardzo pomogą w odbiciu się po kryzysie. Dziś wszystkie nasze kraje wkładają dużo środków z budżetu w ratowanie przedsiębiorstw przed bankructwem. My tę wartość niejako przechowujemy przez czas kryzysu. W ślad za tym jesienią, zimą potrzebne będą kolejne środki na rozruszanie gospodarki – mówił premier.



Jak stwierdził, państwa wyszehradzkie „uwspólniły” swoje cele w tym zakresie, co go cieszy.



– Ten Fundusz nie może zastąpić polityki traktatowej. Ta musi być wsparta przez wieloletnie ramy finansowe, co do których dzisiaj też porozumieliśmy się. Cieszę się, że ta nasza siła wyszehradzka jest cały czas nie tylko bardzo spójna, ale też wyraźnie coraz mocniejsza – mówił premier.



– Ważne jest by stosować sprawiedliwe zasady. A zasady są takie, że mniej zamożne państwa nie mogą być poszkodowane względem bardziej zamożnych. (…) Patrząc w sposób całościowy, uważamy, że polityki spójności, rolna, wsparte przez fundusz odbudowy mogą jeszcze lepiej przyczynić się do odbudowy gospodarki po pandemii – dodał.

Premier mówił też, że jeśli pojawiłyby się dodatkowe opłaty, muszą być one sprawiedliwe. Jako przykład podał opłaty od wielkich korporacji międzynarodowych, które mogą realizować bardzo duże zyski na jednolitym rynku europejskim. Jego zdaniem, powinny wnieść swój wkład w odbudowę europejskiej gospodarki.



– Europa potrzebuje inwestycji. Grupa Wyszehradzka będzie potrzebować inwestycji w wielu obszarach. Mogą one być wzmocnione przez Fundusz Odbudowy – powiedział Morawiecki.



– Kładziemy nacisk na tradycyjne przemysły np. Przemysł samochodowy. Uważamy, że to też jest rozsadnik nowych technologii, innowacyjności, nie chcemy oddawać tych przemysłów Dalekiemu Wschodowi. Uważamy, że one muszą być wspierane w ramach Funduszu Odbudowy i ten konsensus osiągnęliśmy – stwierdził.

źródło: TVP Info, PAP

Premier podziękował przywódcom państw wyszehradzkich „za wypracowanie wspólnego mianownika i za to, że Grupa Wyszehradzka znów okazuje się jedną z wiodących sił i wytycza kierunki zmian”.