GW do wandali hejterów: Jesteśmy z Wami!

– Nie damy się zapędzać do rogu. A do autorów plakatowej akcji mówimy jasno: „Wyborcza” jest z Wami – napisał w imieniu redakcji Mikołaj Chrzan. Chodzi o akt wandalizmu z końca maja br., gdy grupa hejterów włamała się do warszawskich wiat przystankowych i wstawiła tam obraźliwe plakaty wymierzone w ministra zdrowia. Firma AMS do której należą wiaty – tak samo jak GW – należy do Agory.

Zatrzymani w sprawie plakatów szkalujących Szumowskiego usłyszeli zarzuty Zatrzymani w związku z włamaniem do wiat przystankowych należących do spółki AMS usłyszeli zarzuty. Osoby te miały rozwieszać plakaty wymierzone w... zobacz więcej

Odnośnik do artykułu na Twitterze opublikował szef działu Kraj w „Gazecie Wyborczej”, Roman Imielski. W opisie poinformował, że swój artykuł Mikołaj Chrzan napisał „w imieniu redakcji „Wyborczej”.



Chodzi o hejterską akcję z nocy z 28 na 29 maja br. gdy na kilkunastu przystankach komunikacji miejskiej w Warszawie rozwieszono plakaty insynuujące ministrowi zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu m. in. fałszowanie statystyk na temat epidemii koronawirusa. Te same insynuacje pod koniec lutego br. wysuwali prominentni politycy Platformy Obywatelskiej.

Mikołaj Chrzan w imieniu redakcji „Wyborczej”: Plakaty z Szumowskim. Szykany za politykę, a nie za włamanie https://t.co/JambxNZniW — Roman Imielski (@romanimielski) June 10, 2020

Jako pierwsza relację z nocnej akcji hejterów opublikowała Gazeta Wyborcza (tekst na stronie internetowej GW pojawił się o godzinie 2:49), a dokładnie red. Dawid Krawczyk, który opublikował również zdjęcia z miejsca zdarzenia. W tekście zacytował też jednego ze sprawców, który zapowiedział, że „to dopiero początek”, bo „w lecie takich akcji będzie więcej”.

To nie pierwsza taka nocna relacja „Wyborczej”



Co ciekawe, ten sam Krawczyk 27 listopada 2019 r. relacjonował inny nocny akt wandalizmu w Warszawie – razem ze zdjęciami autorstwa fotoreportera GW Macieja Jaźwieckiego z Agencji Gazeta – który polegał na podmienieniu nazw ulic na Ochocie, poprzez doklejenie nazwy „Uchodźców klimatycznych” czy hasła „skwer im. Grety Thunberg”.



30 maja br. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał wyrok nakazowy bez przeprowadzenia rozprawy. 11 osób, w tym dziennikarz i fotoreporter, zostało skazanych na karę grzywny w wysokości 100 zł. Zostali obwinieni o złamanie art. 85 Kodeksu wykroczeń, który przewiduje sankcję za „samowolne ustawianie, niszczenie, uszkodzenie, usunięcie czy zasłanianie znaku”. Sąd stwierdził w wyroku, że „okoliczności czynu i wina obwinionych nie budzą wątpliwości”.

Warszawski ratusz reaguje dopiero po proteście ministrów



Po ujawnieniu faktu włamań do wiat i rozklejenia hejterskich plakatów uderzających w ministra Szumowskiego, przez cały dzień 29 maja i do godziny 16 następnego dnia warszawski ratusz nie komentował tej sprawy. Rzeczniczka Rafała Trzaskowskiego zareagowała dopiero po konferencji zorganizowanej przez szefa KPRM, ministra Michała Dworczyka, zorganizowanej 30 maja.



– To jest proszę państwa niedopuszczalne, to jest przejaw skrajnej nieodpowiedzialności. Żądamy, żeby te plakaty jak najszybciej zostały usunięte i aby pan prezydent Trzaskowski zadbał o to, aby tego rodzaju grafik, plakatów w przestrzeni miejskiej nie było – mówił Dworczyk.



– Żądamy od prezydenta (Rafała) Trzaskowskiego, żeby nie dopuszczał do mowy nienawiści w Warszawie. Żądamy, aby przystanki, które są infrastrukturą warszawską, nawet jeśli to jest powierzchnia reklamowa wynajęta, ale jest to infrastruktura miasta stołecznego Warszawy, były wolne od tego rodzaju hejterskich nienawistnych grafik – wezwał na konferencji szef KPRM, który wystąpił razem minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleną Maląg, minister sportu Danutą Dmowską-Andrzejuk oraz ministrem cyfryzacji Markiem Zagórskim.

Dopiero wówczas głos zabrała rzeczniczka Urzędu m. st. Warszawy. Karolina Gałecka napisała na Twitterze, że „Warszawa sprzeciwia się mowie nienawiści i hejtowi”. „Przeprowadzona akcja plakatowania na przystankach jest nielegalna. Operator wiat, spółka AMS, już od wczoraj zdejmuje plakaty dot. Łukasza Szumowskiego. Spółka zawiadomi policję” – dodała Gałecka.



Hejterzy ujawnieni



W poniedziałek po godzinie 20 policja zatrzymała aborcyjną działaczkę polityczną ze Strajku Kobiet oraz B.S., byłego członka organizacji ulicznej „Obywatele RP”, związanego z „Gazetą Wyborczą” i piszącego dla niej. Mężczyzna ma na koncie kilka podobnych akcji w przeszłości.



W styczniu 2018 roku B.S. informował w mediach społecznościowych, że został zatrzymany przez policję. Wtedy to, w ramach aborcyjnej demonstracji, uczestnicy protestu obrzucili budynek centrali PiS przy ulicy Nowogrodzkiej balonami wypełnionymi czerwoną farbą. Doszło też do przepychanek z policją, ponieważ demonstranci blokowali przejazd radiowozów.



W listopadzie tego samego roku, policja z kolei poinformowała, że B.S. raz prowokował, występując jako „Obywatel RP”, a innym razem wulgarnie atakował podczas konferencji z udziałem ministra MSWiA i Komendanta Głównego Policji, podając się za dziennikarza Gazety Wyborczej. Jak pisała policja, robił to „w sposób daleko odbiegający od kulturalnego, a wręcz bezczelny krzyczał w kierunku gospodarzy konferencji”.



Bez śladów włamania. Co wynika z nagrań z monitoringu?



Portal wPolityce.pl dotarł do szczegółów śledztwa. „Okazuje się, że nie było śladu włamania do gablot, (…) zamki nie zostały w żaden sposób uszkodzone” – czytamy. Te ustalenia rzucają nowe światło na sprawę.



– To osobliwe. Śladów uszkodzenia zamków nie było. Może to oznaczać, że sprawcy mogli dostać się do gablot przy pomocy narzędzia lub klucza, który nie pozostawił śladów włamania – mówi osoba znająca kulisy śledztwa, cytowana przez portal.

#wieszwiecej Polub nas