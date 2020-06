Atak nożownika w szkole. Są ofiary i ranne dzieci

Słowacka policja poinformowała o ataku nożownika w szkole w miejscowości Vrutki w powiecie Martin. Śmiertelnie ugodzony został pracownik szkoły, wśród rannych są prawdopodobnie dzieci. Napastnik został zastrzelony przez policjantów.

Słowackie media podają różne, czasem wykluczające się wiadomości na ten temat. Według informacji portalu „Aktualnie.sk” 22-letni napastnik to były pracownik szkoły lub jej absolwent. Motywy jego postępowania nie są znane.



Według nieoficjalnych informacji od ciosów nożem zmarł przedstawiciel lub przedstawicielka dyrekcji placówki, która łączy przedszkole, szkołę podstawową oraz gimnazjum. Zmarła osoba miała kierować częścią gimnazjalną. Nie wiadomo, w jakim wieku są ranne dzieci.



Wszystkie ranne osoby zostały przewiezione do szpitala w Martinie. Media informują o rannej nauczycielce, dwójce rannych dzieci i dwóch policjantach, którzy także mieli trafić do szpitala.

