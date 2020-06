Egzekucja polskiego geologa. Zatrzymano domniemanych wykonawców

Pakistańskie służby zatrzymały dwóch mężczyzn, którzy mieli być bezpośrednimi wykonawcami egzekucji polskiego inżyniera Piotra Stańczaka. Do mordu dokonanego przez talibów doszło w lutym 2009 roku.

Operację, podczas której ujęto mężczyzn, przeprowadzono w Rawalpindi. 1 czerwca siły bezpieczeństwa aresztowały Kaleemullaha i Farida Khanów, członków nielegalnej organizacji Tehreek-i-Taliban Pakistan, po tym, jak otrzymały informacje wywiadowcze o ich przyjeździe do miasta, prawdopodobnie po to, by dokonać zamachu. Znaleziono w ich miejscu zamieszkania materiały wybuchowe.



Po tym przełomie, po 12 latach wznowiono śledztwo w sprawie porwania i zamordowania Piotra Stańczaka. Jak informuje gazeta „Dawn”, podczas przesłuchania Kaleemullah Khan przyznał się do uczestnictwa w egzekucji, a Farid Khan – do przetrzymywania Polaka przez kilkanaście dni w Darra Adam Khel. Obydwaj wskazali siebie na nagraniach z mordu.



Piotr Stańczak był pracownikiem Geofizyki Kraków. 28 września 2008 roku został uprowadzony w miejscowości Attock koło Rawalpindi przez ugrupowanie terrorystyczne. Porywacze zabili jego ochroniarza i dwóch kierowców. W zamian za wypuszczenie Polaka domagali się zwolnienia z więzień swoich towarzyszy.



Wobec niespełnienia tych żądań przez pakistańskie władze i po odmowie przez Stańczaka przejścia na islam, w lutym 2009 roku porywacze ogłosili, że Polaka ścięto. Nagranie z egzekucji upubliczniono. W kwietniu tego samego roku ciało Stańczaka przewieziono do kraju; pogrzeb odbył się na początku maja w Krośnie.



W lutym 2011 roku pakistański sąd uniewinnił dwóch mężczyzn oskarżonych o uprowadzenie i zabójstwo polskiego geologa.

