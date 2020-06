Zasadzka na posterunek, jeden z policjantów postrzelony w głowę

Napastnik wparował na posterunek policji w Kalifornii i podczas próby zatrzymania postrzelił zastępcę szeryfa w głowę. Następnie uciekł i przypuszczalnie zastrzelił bezdomnego mężczyznę.

Strzelanina pod Sztokholmem. Ewakuowano centrum handlowe Strzały w centrum handlowym na przedmieściach stolicy Szwecji, Sztokholmu. Policja złapała jednego z dwóch napastników i prowadzi postępowanie w... zobacz więcej

Do incydentu doszło w czwartek około godziny 3.45 nad ranem czasu lokalnego w Paso Robles. Mężczyzna zidentyfikowany jako Mason James Lira zaczął ostrzeliwać posterunek i strzelił jednemu z interweniujących funkcjonariuszy w twarz – przekazało biuro szeryfa hrabstwa San Luis Obispo.



Nikt więcej nie został ranny. – Uważamy, że była to zasadzka, którą sprawca zaplanował. Liczył, że funkcjonariusze wyjdą na zewnątrz i ich zaatakuje – oświadczył Ian Parkinson z biura szeryfa.



26-letni Lira zbiegł z miejsca zdarzenia. Ranny policjant trafił do szpitala, jego stan jest poważny, ale stabilny.



Wkrótce po strzelaninie policja znalazła ciało bezdomnego na dworcu w Paso Robles. 58-latek został zabity strzałem w tył głowy, jak się przypuszcza, przez uciekającego Lirę.



Trwa obława na napastnika. Służby opublikowały zdjęcie mężczyzny i ostrzegły, że może być uzbrojony.

#wieszwiecej Polub nas