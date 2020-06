Przesłanie metropolity krakowskiego na święto Bożego Ciała

W Krakowie centralne uroczystości Bożego Ciała odbywają się przed Katedrą Wawelską. Uroczystej mszy przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

– Modlimy się podczas tej Przenajświętszej Eucharystii o wiarę. O wiarę dla nas na wzór Piotra. Jednoznaczną. Zdecydowaną. Odrzucającą wszystko to, co podpowiadać nam może świat – mówił abp Jędraszewski.



– O tę wiarę się modlimy dla siebie i dla innych. A jednocześnie o moc, która będzie nam kazała wysławiać Pana, który tak bardzo do końca nas umiłował – powiedział metropolita krakowski.



Po mszy świętej rozpoczęła się uroczysta procesja. Ołtarze ustawiono przy kościołach św. Idziego, Piotra i Pawła, Wojciecha oraz bazylice mariackiej. Procesja zakończy się mszą na krakowskim Rynku.

