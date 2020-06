Sondaż prezydencki. Andrzej Duda liderem, kandydat PO zatrzymany?

Z najnowszego sondażu prezydenckiego pracowni Social Changes wynika, że nieznacznie zmniejszyła się różnica między ubiegającym się o reelekcję prezydentem Andrzejem Dudą a kandydatem PO. Swój elektorat odrobinę powiększył Szymon Hołownia.

RAPORT: KAMPANIA 2020



Z badania wynika, że niezmiennie na pozycji lidera znajduje się prezydent Andrzej Duda, którego popiera 40 proc. Polaków. Oznacza to – w porównaniu do poprzedniego badania pracowni – spadek o 1 pkt. proc.



Na drugim miejscu znalazł się kandydat PO Rafał Trzaskowski, na którego wskazało 29 proc. ankietowanych. To wynik taki sam, co w badaniu sprzed tygodnia.



Podium z poparciem 15 proc. zamyka były prezenter TVN Szymon Hołownia; to wzrost o 2 pkt proc. Wzrosło również poparcie dla kandydata Konfederacji Krzysztofa Bosaka – o 1 punkt, do 7 procent.



Kandydat PSL Władysław Kosiniak-Kamysz może liczyć na 4 proc. – to spadek o 1 pkt. proc. Traci również kandydat Lewicy Robert Biedroń – obecnie jego wynik to również 4 proc., poprzednio 5 proc. Spośród pozostałych kandydatów wynik powyżej zera zanotował jedynie Marek Jakubiak – tak jak poprzednio 1 proc., bez zmian w porównaniu z poprzednim badaniem.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: wPolityce.pl

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 5 do 9 czerwca 2020 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków. W badaniu wzięło udział 1069 osób.