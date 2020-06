Lampart wpadł do studni. Ratowanie nieboraka trwało trzy godziny

Pracownicy służb leśnych uratowali lamparta, który wpadł do studni w Indiach. Musieli użyć drabiny. Akcja ratunkowa trwała niemal trzy godziny.

Do zdarzenia doszło w dystrykcie Chhota Udepur w stanie Gudźarat w północno-zachodniej części Indii. Lampart wpadł do studni o głębokości około 17 metrów, na szczęście zatrzymał się na wąskim, metalowym ustępie wewnątrz ściany, kilka metrów poniżej powierzchni.



Niepokojące dźwięki dochodzące ze studni usłyszeli lokalni mieszkańcy. Gdy zobaczyli co się wydarzyło, wezwali pracowników służb leśnych. Z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa funkcjonariusze spuścili drabinę, po której lampart się wspiął.



Akcja ratunkowa trwała niemal trzy godziny. – Po wszystkim lampart uciekł do dżungli – oświadczył przedstawiciel służb Nilesh Pandey.

