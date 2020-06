Przyniósł ładunki wybuchowe do szpitala

Trzy ładunki wybuchowe przeniósł do jednego z nowojorskich szpitali 33-letni mężczyzna. Ewakuowano dwa poziomy w budynku. Niedoszły zamachowiec został aresztowany.

Do incydentu doszło we wtorek po godzinie 21 czasu miejscowego w szpitalu uniwersyteckim Stony Brook na Long Island. Strażnicy zwrócili uwagę na podejrzanego mężczyznę w izbie przyjęć. Podczas przeszukania znaleźli w jego plecaku przedmiot, który wzięli za ładunek wybuchowy i wezwali policję.



Na kilka godzin ewakuowano dwa piętra budynku. Szef lokalnej policji Robert Lenahan poinformował, że pakunek został zabezpieczony. – Przekazaliśmy go do dalszej analizy. Szpital wznowił normalną działalność – oświadczył.



Policja hrabstwa Suffolk poinformowała później, że Robert Roden przygotował trzy ładunki wybuchowe. W jego domu w Mastic Beach znaleziono również kolejne ładunki.



33-latek został oskarżony między innymi o posiadanie broni i zakazanych substancji. Sprawdzaniem ładunków wybuchowych zajęło się FBI.



Nie wiadomo, jaki był motyw Rodena.

