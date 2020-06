„Rasizm w Ameryce trwa od 400 lat i nadal jest zabójczy”

Systemowy rasizm istnieje w USA od 400 lat i nadal dotyczy niemal każdego Afroamerykanina. Dziś rasizm jest bardziej ucywilizowany, ale nadal jest zabójczy – ocenił w rozmowie z PAP Michael Steele, pierwszy czarnoskóry prezes Komitetu Krajowego Partii Republikańskiej w latach 2009-2011 a obecnie komentator i publicysta telewizji MSNBC.

Dramatyczne obrazy z ulic amerykańskich miast odbiły się echem na całym świecie. Ale wielu, także w Polsce, zastanawia się, jak zabójstwo George'a Floyda mogło doprowadzić do tak wielkiej eksplozji protestów i gniewu. Jak Pana zdaniem do tego doszło?



Michael Steele, były zastępca gubernatora stanu Maryland: Oczywiście to nie pierwsze takie wydarzenia w naszej historii, mieliśmy przecież wiele podobnych protestów na tle rasowym, które często przeradzały się w zamieszki. To, co wyróżnia ten moment, to chyba fakt, że ludzie – nie tylko w USA, ale też na całym świecie – w większym stopniu czują się związani z tą tragedią. Czują się związani, bo dzięki temu, że incydent został nagrany, spędzili te prawie 9 długich i bolesnych minut patrząc, jak ten policjant dusi George'a Floyda. Myślę, że dlatego ten przypadek był wyjątkowy, choć mieliśmy wiele podobnych spraw zabójstw Afroamerykanów przez policję.



Zobaczymy, co będzie co dalej – policjanci zostali aresztowani i usłyszeli zarzuty, teraz wszystko w rękach wymiaru sprawiedliwości. Zobaczymy, czy rzeczywiście sprawiedliwości stanie się zadość. Historycznie rzecz biorąc, w takich przypadkach ławy przysięgłych bardzo niechętnie skazują policjantów.



Ale zakładam, że w tych protestach nie chodzi tylko o tę jedną sprawę.



Oczywiście, że nie. To jest kulminacja gniewu, który narastał przez lata, z każdym podobnym przypadkiem. Tylko w tym roku mieliśmy ich kilka: Breonna Taylor, która w marcu została zastrzelona przez policjantów we własnym łóżku w Louisville w Kentucky; w lutym Ahmaud Arbery zastrzelony przez białych mężczyzn bezpodstawnie usiłujących dokonać zatrzymania obywatelskiego; w końcu tego samego dnia, w którym zginął George Floyd, internet obiegł film z nowojorskiego Central Parku, na którym biała kobieta wzywa policję udając, że jest zastraszana – tylko dlatego, że czarnoskóry mężczyzna poprosił ją, by trzymała psa na smyczy.



Fakt, że przypadek Floyda to nic nowego – to poczucie, że „znów to samo” – tylko potęguje ten gniew. Oczywiście chciałbym, żeby protesty były pokojowe, bo dla przemocy nie ma usprawiedliwienia, ale przy okazji rozruchów zawsze korzystają oportuniści mający własne cele. Działania policji i prezydenta też nie sprzyjają wyciszeniu emocji.



W ostatnich dniach wielokrotnie padało określenie „systemowy rasizm” – w tym nawet z ust byłego prezydenta USA George'a W. Busha, który uznał trwałość rasizmu za „szokującą porażkę” Ameryki. Czy coś takiego jak instytucjonalny rasizm rzeczywiście istnieje? Na czym polega w praktyce?

Objawia się na milion różnych sposobów, ale mogę dać przykład ze swojego życia: kiedy byłem jeszcze trzydziestokilkuletnim prawnikiem, finalizowałem w Nowym Jorku największą transakcję życia, wartą wiele milionów dolarów. Wchodzę do sali konferencyjnej, gdzie mieliśmy domykać „deal”, czując się jak zwycięzca. Z triumfem kładę na stole papiery, ale chwilę później nagle słyszę od uczestników spotkania, że mogę już sobie iść. Myśleli, że jestem jakimś asystentem czy sekretarzem, mimo że cała ta transakcja to był mój „deal”. Możesz być absolwentem (uniwersytetów) Georgetown i Johnsa Hopkinsa, możesz odnieść sukces, ale to nie zmieni tego, jak ludzie na ciebie patrzą.



Ale to działa też w drugą stronę: kiedy jesteś Afroamerykaninem i odniesiesz jakiś sukces, to słyszysz, że to dlatego, że jesteś czarny: że zawdzięczasz to „akcji afirmatywnej”, pozytywnej dyskryminacji, że gdyby nie to, nie doszedłbyś do tego, do czego doszedłeś. Każdy Afroamerykanin zna to z własnego doświadczenia. Myślę, że wielebny Al Sharpton podczas niedawnego przemówienia miał rację mówiąc, że tak jak kolano policjanta nie pozwalało George'owi Floydowi oddychać, tak rasizm nie pozwala wielu czarnoskórym na zdobycie odpowiedniego wykształcenia, rozkręcenie biznesu, otrzymanie kredytu czy korzystanie w pełni ze swojej wolności i praw.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Oczywiście – cały czas! Po tym, jak zostałem wybrany, byli tam ludzie, którzy nie chcieli mi nawet podać ręki. Rozumiem, że ktoś mógł na mnie nie głosować, to się zdarza, ale nawet w takich wypadkach trzeba okazać jakiś szacunek – w końcu zostałem prezesem i reprezentowałem całą partię! Wielu Afroamerykanów nauczyło się przez lata ignorować takie sytuacje, żeby nie pozwolić, by ciągnęły nas w dół. Ale nie zawsze tak się da. Ten kraj musi skonfrontować się z własną przeszłością, ale też teraźniejszością, żebyśmy mogli zacząć wychodzić z tego kryzysu.Czas pokaże, ale myślę, że być może największym pozytywnym aspektem tego, co teraz się dzieje, jest fakt, że biali Amerykanie zaczęli w większym stopniu rozumieć, jak działa rasizm i jak to jest być czarnoskórym w tym kraju. Oczywiście w Ameryce mierzymy się z tym od 401 lat – ale wielu ludzi nadal tego nie rozumie. Tu nie chodzi tylko o niesprawiedliwości doznawane w latach 50. czy 30., segregację rasową – za tym stoi cała historia, historia zniewolenia całej rasy ludzi. I mimo że dano nam prawa wyborcze, umieszczono poprawki w konstytucji i teoretycznie jesteśmy równi wobec prawa - rzeczywistość wciąż jest inna i widzimy to każdego dnia. Owszem, dziś rasizm jest bardziej ucywilizowany, ukryty, nikt się z nim nie obnosi i nie chodzi w białych kapturach z płonącymi krzyżami. Ale nadal jest zakorzeniony w kulturze – i jak widzimy, nadal jest zabójczy.