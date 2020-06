Koronapomoc. Filantrop z Edynburga przekaże szkockim klubom piłkarskim fortunę

Filantrop z Edynburga James Anderson przekaże szkockim klubom piłkarskim 3,1 mln funtów, by wspomóc je w czasie pandemii koronawirusa. Pieniądze nie będą jednak rozdzielone automatycznie.

2,1 mln funtów trafi bezpośrednio do zespołów – każdy z 42 klubów, jakie występują w czterech najwyższych klasach rozgrywkowych, będzie mógł otrzymać grant w wysokości 50 tysięcy funtów. Jest warunek – trzeba wykazać się współpracą i wsparciem lokalnej społeczności. Pozostałe pieniądze pochłoną programy społeczne.



„Nie chodzi nam tylko o pasję na boisku, bo ona jest zawsze i uwielbiam to. W ostatnich kilku latach widziałem na własne oczy, w jakim stopniu kluby mogą wpłynąć na życie ludzi w lokalnych społecznościach. Dlatego cieszę się, że mogę zaoferować wsparcie w tym trudnym momencie” – napisał w oświadczeniu darczyńca.



60-letni Anderson znany jest z działalności filantropijnej w różnych dziedzinach życia. Wspierał między innymi organizację targów książek oraz festiwale filmowe w Edynburgu.



W tym roku w związku z epidemią władze piłkarskie wcześniej zakończyły rozgrywki. Tytuł mistrzowski trafił do drużyny Celtic Glasgow. To dziewiąte mistrzostwo The Bhoys z rzędu i 51. w historii.

