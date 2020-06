„Wakacyjna Trasa Dwójki”. Słuchacze zasiądą na widowni, ale w autach

To będzie pierwsza samochodowa trasa koncertowa po Polsce – tak tegoroczną „Wakacyjną Trasę Dwójki” reklamuje TVP. Koncerty będą odbywać się dla widzów, którzy będą siedzieć w zaparkowanych pod sceną autach.

Rusza taneczny konkurs „Lata z radiem” Program 1 Polskiego Radia zaprasza do udziału w multimedialnym konkursie „Zatańcz z nami Polkę Dziadek”. Konkurs rusza już dziś. zobacz więcej

Impreza zawita w tym roku do dziewięciu miast. Koncerty będą transmitowane w każdą niedzielę wakacji w TVP2. Pierwsze wydarzenie z tego cyklu odbędzie się 29 czerwca na lotnisku w Nowym Targu. Na scenie wystąpią takie gwiazdy, jak Zenek Martyniuk, Weekend, Cleo, Piękni i Młodzi czy Ronnie Ferrari. Koncert poprowadzą Aleksander Sikora i Małgorzata Tomaszewska.



Z pewnością równie ciekawe będzie i to, co się będzie działo pod sceną. Widzowie zgromadzeni w samochodach dostaną odbiorniki radiowe dostrojone do koncertowej częstotliwości, a aplauz wyrażać nie tylko oklaskami, ale też migając światłami i trąbiąc ze swoich aut.



Już wiadomo, że kolejne koncerty zaplanowane są w Olsztynie, Gdyni i Rzeszowie.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Poza gwiazdami, które pojawią się w Nowym Targu, fani muzyki usłyszą i zobaczą Marylę Rodowicz, Roksanę Węgiel, Sylwię Grzeszczak, Annę Wyszkoni, Helenę Vondrackovą, Stachursky'ego, Thomasa Andersa & Modern Talking Band, Bayer Full i wielu innych artystów.