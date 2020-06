Koronawirus zbiera śmiertelne żniwo w Brazylii. Już prawie 40 tys. zgonów

Od początku epidemii w Brazylii zmarło z powodu koronawirusa 39 680 osób, a 1 274 w ciągu ostatnich 24 godzin – poinformował resort zdrowia tego kraju.

Według oficjalnych danych w ciągu ostatniej doby liczba potwierdzonych przypadków infekcji zwiększyła się o 32 913 do 772 416.



Pod względem ilości zakażeń Brazylia zajmuje drugie miejsce, za Stanami Zjednoczonymi, które mają około 2 milionów zainfekowanych, natomiast pod względem śmiertelności jest na trzecim miejscu, za USA (blisko 113 tys. zgonów) i Wielką Brytanią (ponad 41 tys.).



Według wielu ekspertów rzeczywista liczba infekcji jest o wiele wyższa, a co więcej, Brazylia stoi w obliczu „trzeciej fazy epidemii”: do wielkich miast zaczynają masowo napływać w poszukiwaniu pomocy lekarskiej chorzy z prowincji.

