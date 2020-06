Amazon zabronił policji korzystania z jego programu rozpoznawania twarzy

Amazon, amerykański gigant technologiczny, poinformował w środę, że wprowadza roczne moratorium na korzystanie przez policję z jego oprogramowania do rozpoznawania twarzy.

Amerykańscy działacze na rzecz swobód obywatelskich wyrażali ostatnio obawy, że system rozpoznawania twarzy „Rekognition” może prowadzić do niesprawiedliwych aresztowań podczas protestów przeciwko brutalności policji i rasizmowi, które wybuchły po śmierci Afroamerykanina George'a Floyda.



Już wcześniej krytycy tego systemu przekonywali, że dochodziło do błędnych identyfikacji osób o ciemniejszej barwie skóry.



We wtorek inny amerykański koncern technologiczny, IBM, ogłosił, że wycofuje się z technologii rozpoznawania twarzy, ponieważ może być ona wykorzystywana do masowego nadzoru i profilowania na tle etnicznym.

źródło: pap

„To dobry moment, by zacząć narodowy dialog na temat tego, czy technologia rozpoznawania twarzy powinna być wykorzystywana przez krajowe organy ścigania” – napisał prezes IBM w liście do polityków.