Tragiczny finał poszukiwań po wybuchu gazu w Chodlu

Jak poinformowała straż pożarna, ciało 47-latki ekipom poszukiwawczym udało się odnaleźć kwadrans przed północą, natomiast ciało 87-letniego mężczyzny odnaleziono w gruzowisku w czwartek o godz. 1.40. Strażacy w dalszym ciągu zabezpieczają budynek, ale jak przekazał rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego PSP w Lublinie st. asp. Tomasz Stachyra, z uwagi na to, że liczba osób, które przebywały w budynku była znana, akcja zmierza już ku końcowi.

Do wybuchu gazu ziemnego w domu jednorodzinnym w Chodlu doszło w środę przed godzina 16. Przebywało w nim pięć osób, to członkowie jednej rodziny. Z budynku ewakuowana została 15-letnia dziewczynka, 82-letnia kobieta oraz 54-letni mężczyzna. Strażacy poszukiwali natomiast 87-letniego mężczyzny i 47-letniej kobiety.



Do wybuchu gazu ziemnego w domu jednorodzinnym w Chodlu doszło w środę przed godzina 16. Przebywało w nim pięć osób, to członkowie jednej rodziny.



Do akcji poszukiwawczej zaangażowano około stu strażaków, w tym specjalistyczne zespoły poszukiwawczo-ratunkowe z Warszawy i Chełma. Strażacy ręcznie usuwali gruz i rozcinali elementy konstrukcji budynku. Gruzowisko było również sprawdzane kamerami termowizyjnymi, do poszukiwań wykorzystano także psy tropiące.

źródło: pap

