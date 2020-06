Nie żyje jedna z osób poszukiwanych po wybuchu gazu w Chodlu

Kwadrans przed północą ekipy przeszukujące gruzowisko po wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w Chodlu odnalazły jedną z osób; kobieta nie dawała oznak życia - poinformował w czwartek PAP rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego PSP w Lublinie st. asp Tomasz Stachyra.

„Mam niestety do przekazania smutną informację. Około godz. 23.45 - niestety bez oznak życia - została znaleziona kobieta. Nadal trwają poszukiwania jeszcze jednej osoby, która prawdopodobnie przebywała w tym domu” – powiedział w rozmowie z PAP Stachyra. Zapewnił, że poszukiwania będą trwały do momentu przeszukania całego gruzowiska.



Do wybuchu gazu ziemnego w domu jednorodzinnym w Chodlu doszło w środę przed godzina 16. Przebywało w nim pięć osób, to członkowie jednej rodziny.



Z budynku ewakuowana została 15-letnia dziewczynka, 82-letnia kobieta oraz 54-letni mężczyzna. Strażacy poszukiwali natomiast 87-letniego mężczyzny i 47-letniej kobiety.

źródło: pap

Do akcji poszukiwawczej zaangażowano około stu strażaków, w tym specjalistyczne zespoły poszukiwawczo-ratunkowe z Warszawy i Chełma. Gruzowisko jest cały czas przeszukiwane, a strażacy ręcznie usuwają gruz. Gruzowisko było również sprawdzane kamerami termowizyjnymi, używane są psy tropiące.