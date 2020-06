Rabiej ws. pensji opiekunek w żłobkach: Niech rząd to załatwi

Wiceprezydentowi Warszawy Pawłowi Rabiejowi puściły nerwy po artykule portalu tvp.info, w którym ujawniliśmy, że wbrew jego słowom opiekunki w żłobkach nie przyjęły ze zrozumieniem obcięcia pensji. Samorządowiec zaatakował na Twitterze wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kaletę.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



„Opiekunki w warszawskich żłobkach są oburzone słowami Pawła Rabieja, że obcięcie pensji (nawet do minimalnej krajowej) przyjęły ze zrozumieniem. Nie przyjęły. Oczywiście po kieszeni w ratuszu dostały osoby i tak najmniej zarabiające...” – tak skomentował na Twitterze artykuł portalu tvp.info Kaleta.



Na te słowa w sposób chamski zareagował wywołany we wpisie Rabiej. „To co Pan tu jeszcze robi? Jest Pan w rządzie. Sasin załatwił górnikom 100 procent pensji, gdy nie pracują. Niech Pan załatwi to samo z rządem dla opiekunek i zmieni Kodeks pracy, a nie udaje tu troskę. Dla przedsiębiorców, fryzjerek, usługodawców tak samo. Do roboty, a nie gadania” – wybuchnął.



Trudno nie odnieść wrażenia, że słowa wiceprezydenta stolicy mogą ocierać się o populizm. Rabiej sugeruje, że minister aktywów państwowych Paweł Sasin „załatwił” górnikom sto procent pensji w ramach postojowego, choć odbywa się to w ramach wsparcia dla różnych branż związanego z rozwojem epidemii koronawirusa. W tym przypadku kluczowe jest zagwarantowanie bezpieczeństwa pracownikom i ich rodzinom, a nie pieniądze.



Rabiej zażądał również od Kalety, żeby rząd zajął się pensjami opiekunek w żłobkach, niepomny, że za ich wynagrodzenia odpowiadają nie władze centralne, a samorząd, którego on sam jest przedstawicielem.

To co Pan tu jeszcze robi? Jest Pan w rządzie. Sasin załatwił górnikom 100% pensji gdy nie pracują. Niech Pan załatwi to samo z rządem dla opiekunek i zmieni kodeks pracy, a nie udaje tu troskę. Dla przedsiębiorców, fryzjerek, usługodawców tak samo. Do roboty, a nie gadania. https://t.co/A7QYE2ntmn — Pawel Rabiej (@PawelRabiej) June 10, 2020

#wieszwiecej Polub nas